허리케인 북상에 플로리다 붕괴 아파트 ‘전면 철거’

절반 남은 구역에 폭약 설치…완전 철거

그간 접근 못 한 지하주차장 등 수색 기대

[아시아경제 김희윤 기자] 지난달 붕괴됐던 미국 플로리다주 12층 콘도 아파트가 전면 철거됐다.

4일(현지시간) CNN방송 등 미 언론에 따르면 붕괴사고 후 절반가량 남은 플로리다주 마이애미데이드 카운티 서프사이드 소재 아파트 '챔플레인 타워 사우스'가 이날 오후 10시30분께 완전히 철거됐다.

철거에는 폭약이 사용됐다. 이를 폭발시켜 건물이 그대로 무너지게 하는 '발파해체 기술'이 적용됐다.

전면 철거는 열대성 허리케인 '엘사'의 북상에 따라 추가 붕괴가 우려되면서 지난 2일 결정됐다. 앞서 지난 1일 건물의 남은 부분이 흔들리면서 수색과 구조작업이 15시간 중단된 것도 원인으로 꼽힌다.

다니엘라 레빈 카바 마이애미데이드 카운티장은 "정확히 계획대로 철거가 진행됐다"며 "현장 안전이 확보됐다고 판단되면 즉시 구조작업을 재개할 것"이라고 밝혔다.

소방당국은 이번 전면 철거에 따라 지하 주차장 등 그간 접근하지 못했던 공간 수색을 진행할 수 있을 것으로 기대했다.

이날 오전까지 챔플레인 타워 사우스 붕괴사고 사망자는 24명이다. 생사가 확인되지 않은 실종자는 121명이다.

