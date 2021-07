이란, 50도 넘는 ‘살인 더위’…정전·단수 우려 확산

냉방수요·암호화폐 채굴 증가로 주요 도시 정전

[아시아경제 김희윤 기자] 이란에서 섭씨 50도에 달하는 살인적인 더위가 계속되고 있다. 지난해 절반에 그친 강수량으로 수도 테헤란은 단수 우려가 높아지고 있다.

5일(현지시간) 이란 기상청은 오는 8일 남부 후제스탄주의 낮 최고기온이 51도까지 오를 것이라고 관측했다.

최근 이란 남부 지역은 낮 평균 최고기온이 45∼48도를 웃돌았다. 높은 기온으로 냉방 전력 수요가 급증함에 따라 테헤란 도심에는 정전이 빈발하고 있다.

특히 가장 더운 낮 시간대 지역별로 정전이 1∼3시간씩 지속됐다. 이란 기상청 관계자는 파르스 통신에 "더위가 심해져 상수도와 전력 수요가 급증하고 있다"며 "시민들은 에너지 소비량을 관리해야 한다"고 말했다.

이란에서 전력 수요가 많은 여름철 정전은 흔한 일이었다. 하지만 올해는 평소보다 일찍 정전이 시작돼 주민들의 불안이 심화되는 상황이다.

현지 언론에 따르면 올해 전력난 심화의 주요 원인으로 지난 겨울 가뭄으로 강수량이 예년(440㎜) 절반 수준인 수준인 290㎜에 그쳐 수력 발전에 어려움을 겪는 데다 비트코인 등 가상화폐 채굴 열풍으로 평소보다 전력 수요가 많아진 점 등이 꼽혔다.

모하메드 레자 바크티아리 상수도 관리과장은 반관영 타스님 통신에 "올해 강수량이 지난 50년 이래 가장 적은 수준"이라며 "댐 수위도 지난해의 3분의 1수준으로 떨어졌다"고 밝혔다. 이란 전력 당국은 이미 지난 5월 수력발전을 위한 댐 방류량이 한계에 다다랐다고 발표했다.

한편, 이란 상하수도관리청은 물 부족 현상이 장기화 되면 정전에 이어 테헤란 지역에 하루 4∼5시간 단수를 시행할 수도 있다고 전망했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr