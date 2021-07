북한 외무성 "홍콩은 중국의 홍콩…빈과일보 폐간 정당"

[아시아경제 이준형 기자] 북한 외무성이 홍콩 반중신문 빈과일보의 폐간에 대해 "정당한 조치"라며 중국을 편들고 나섰다.

외무성은 5일 김일철 조중민간교류촉진협회 회원 명의의 '홍콩은 중국의 홍콩이다'라는 제목의 글에서 이 같이 밝혔다.

김 회원은 "지난 시기 홍콩에서 민심을 어지럽히며 무분별한 난동을 부추기는데 앞장섰던 신문 빈과일보가 폐간되고 말았다"면서 "철저히 법에 근거하여 범죄를 타격하고 법치 및 사회질서를 수호하기 위한 정당한 조치"라고 강조했다. 이어 "우리는 홍콩특별행정구정부가 공정한 법에 따라 국가의 안전과 홍콩의 번영, 발전이익을 수호하기 위하여 취하는 모든 조치들을 적극 지지한다"고 덧붙였다.

빈과일보 폐간과 논설위원, 편집국장 등의 체포를 두고 국제사회에서 비난이 제기되는 것에 대해서는 "홍콩 문제에 대한 결정권은 전적으로 중국에 있다"며 선을 그었다. 그러면서 "서방 나라들의 일부 정객들은 빈과일보의 폐간 문제를 '언론의 자유에 대한 탄압'으로 오도하며 홍콩의 민주주의가 또 한 번 침해당했다느니, 홍콩이 암흑시대에 빠져들었다느니 하며 법석 소동을 일으키고 있다"면서 "홍콩은 중국의 홍콩이지 결코 서방 나라들의 홍콩이 아니"라고 했다.

김 회원은 "서방 나라들이 홍콩 문제에 계속 간섭하는 이면에는 국가안전 수호를 위한 홍콩특별행정구의 법률제도 및 집행체계 수립을 방해하여 중국의 정치적 안정과 사회적 단결을 파괴하려는 흉심이 깔려있다"고 주장했다.

앞서 홍콩보안법 담당 부서인 국가안전처는 지난달 23일 빈과일보의 논설위원 융칭키(55)를 외세 결탁 혐의로 자택에서 체포했다. 논설위원과 편집국장 등 기자·간부들도 연달아 체포됐다. 빈과일보는 융 위원이 체포된 직후 폐간을 선언했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr