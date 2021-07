법관대표회의 "판사 부족 우려… 증원 대책 시급"

[아시아경제 배경환 기자] 각급 법원의 대표 판사들로 구성된 전국법관대표회의가 법관 부족 문제에 깊은 우려를 표하며 증원 등 대책 마련이 시급하다고 의견을 모았다.

5일 전국법관대표회의는 정기회의를 열고 '법관 부족 문제 해결을 위한 결의안'을 의결했다.

이날 법관 대표들은 "주요 선진국에 비해 법관 1인당 사건 수가 너무 많아 신속한 재판과 공판중심주의 등을 실현하기 어려운 상황이 장기간 지속되고 있다"고 판단했다. 특히 최근 첨단 분야에서의 소송이 늘어 사건이 복잡해지고 공판중심주의가 강조되면서 법관의 업무가 늘고 있다고 평가했다. 정치적으로 민감한 사건이 늘어나 사법부의 판단에 대한 관심이 커진 점도 판사들의 업무 부담을 늘리는 요인으로 꼽혔다.

이에 법관 대표들은 "법조일원화 시행 이후 경력 법관의 지원이 충분하지 못한 상황이 계속되고 있어 법관 인력 부족은 더욱 심해질 것"이라며 "법관 증원 및 실질적인 대책을 시급히 논의할 것을 촉구한다"고 밝혔다.

이밖에 재판연구원 제도의 발전적 운용을 위해 재판연구원 업무 가이드 발간, 평가체계의 표준화 등이 필요하다는 의견도 나왔다. 또 전관예우 논란 해소 등을 위해 법관 개인의 지위와 처우 향상이 필요하다고 보고 각급 법원에서 관련 의견을 수렴하기로 했다.

한편 법관 부족 문제 해결 관련 결의안은 지난 4월 회의 때 안건으로 상정된 바 있다. 하지만 당시 대표회의는 소속 법원 법관들의 의견을 충분히 수렴한 뒤 다시 심의·의결하기로 했다.

