[아시아경제 이정윤 기자, 이준형 기자] 마스크를 써 달라는 주민에게 욕설을 하며 수십분 간 난동을 부린 주민센터 공무원이 직위해제 됐다.

5일 서울 강남구에 따르면 이달 1일 오전 산하 동주민센터 공무원 A씨는 마스크를 쓰지 않고 있다가 한 주민이 "마스크를 써 달라"고 요청하자 욕설을 하며 약 20분 동안 소란을 피웠다.

욕설을 들은 주민은 A씨를 경찰에 모욕죄로 고소했다. 강남구는 이 공무원을 지난 2일 직위해제하고 징계 절차를 준비 중이다.

강남구 관계자는 "A씨는 한동안 휴직했다가 1일 첫 출근을 했을 때 난동을 부린 것으로 알고 있다"면서 "당시 영상을 입수해 검토한 결과 A씨가 정상적으로 근무할 수 있는 상태가 아니라고 판단해 직위해제했다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr이준형 기자 gilson@asiae.co.kr