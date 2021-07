중국 6월 차이신 서비스업 PMI 50.3…14개월 만에 최저치

광둥성 중심 델타변이 확산…경기위축 국면

[아시아경제 김희윤 기자] 중국 경기상황을 반영하는 차이신 서비스업 구매관리자 지수(PMI)가 50.3으로 전월 55.1에서 대폭 하락한 것으로 나타났다.

5일 중국 금융정보업체 차이신에 따르면 지난 6월 차이신 서비스업 PMI는 50.3으로 시장예상치인 54.9 보다 크게 밑돌았다. 지난해 4월 44.4 이후 1년2개월 만에 최저치를 기록했다. 국제 원자재가격 상승과 미중 갈등 등의 여파로 중국 바닥경기가 어려운 상황임을 보여준다는 평가다.

특히 중국 최대 제조·유통 거점인 광둥성이 지난달 코로나19 재확산으로 위기를 맞은 것이 영향을 끼쳤다는 분석이다. 감염확산을 막기 위한 봉쇄 조치에 기업활동이 주춤한 것으로 풀이된다.

6월 제조업 PMI는 경기확대와 경기축소를 가름하는 50을 웃도는 51.3을 기록했다. 지난달보다 0.7 하락한 수치다.

제조업과 서비스업을 합친 차이신 종합 PMI는 50.6으로 전월 대비 3.2급락했다. 14개월 만에 최저치를 기록하며 경기위축 국면에 접어들었음을 시사했다.

한편 6월 차이신 서비스업 PMI는 앞서 국가통계국이 발표한 PMI와 같은 흐름을 보였다.

국가통계국은 6월 서비스업 PMI가 53.5로 전월 55.2보다 1.7 포인트 하락했다고 발표했다. 광둥성을 비롯한 일부 지역의 코로나19 재확산이 하락의 주요원인이 됐다고 분석했다.

