위워크 상품 100억대 사기 의혹에…신한금투 "담당 직원 징계"

[아시아경제 이준형 기자] 신한금융투자는 자사가 판매한 글로벌 공유사무실 업체 위워크의 비상장주식 신탁상품과 관련해 담당 직원들의 정직·감봉 등 중징계를 결정했다고 5일 밝혔다.

앞서 신한금융투자는 2019년 위워크 주식을 보유한 싱가포르 특수목적법인(SPC)에 투자하는 특정금전신탁 상품을 100억원 가량 판매했다. 신한금융투자는 당시 해당 SPC의 위워크 주식 여부를 확인하고 SPC를 인수했다. 하지만 최근 들어 당시 확인 내용과 실제 보유 내역이 다르다는 점을 파악하고 인수 과정 등에 관여한 직원들을 징계했다.

회사 관계자는 "아직 사실관계가 명확하게 밝혀지지 않았지만 직원들이 선량한 관리자의 의무를 제대로 수행하지 못했다고 판단하고 선제적으로 징계를 내렸다"고 밝혔다.

신한금융투자는 싱가포르 경찰에 SPC 매도인에 대한 수사를 의뢰하는 등 정확한 사실관계를 조사 중이다. 회사 관계자는 "상품 만기는 내년"이라며 "투자자 손실 여부 및 회사 측 대책 등은 아직 정해진 바 없다"고 말했다.

