박수현 靑수석 "尹, 대통령 선거 끌어들이려는 시도 예의가 아니다"

[아시아경제 이지은 기자] 윤석열 전 검찰총장이 이재명 경기지사의 '점령군' 발언에 대해 청와대의 침묵을 지적한 것과 관련, 박수현 청와대 소통수석이 "대통령과 국민에 대한 예의가 아니"라며 반박했다.

박 수석은 5일 채널A '뉴스A'에 출연해 "문재인 대통령은 (코로나) 4차 대유행의 기로에 서 있다"며 이같이 말했다.

앞서 윤 전 총장은 이 지사의 '점령군' 발언에 대해 "온 국민의 귀를 의심하게 하는 주장"이라며 "대통령이나 청와대가 어떠한 입장 표명도 없다는 것이 더 큰 충격"이라며 문 대통령을 겨냥했다.

이에 대해 박 수석은 "문 대통령은 참모 회의와 수석보좌관 회의에서 두 번이나 '이제 정치의 계절이지만 청와대와 정부는 휩쓸리지 말고 중립을 지키면서 방역과 경제현안에 치중하자'고 했다"며 "국민을 코로나 고통에서 벗어나게 하고자 노력하고 있는 대통령을 선거로 끌어들이려는 시도는 대통령에 대한 예의가 아니고 국민에 대한 예의가 아니"라고 말했다.

수산업자가 대통령의 '가짜 편지'를 보유하고 있고 2018년 특별사면으로 풀려난 것에 대해 야권이 대통령과의 연루 의혹을 제기한 데 대해서는 "대통령이 보낸 편지가 저렇게 허술할 리 없다. 어이없다"며 "2018년 특사로 나온 건 맞는데, 그 당시 특사를 받은 사람이 165만명이나 된다"고 답했다.

청와대 내에 수산업자의 로비를 받은 사람이 있는지 여부에 대해서는 "밝혀진 것이 없으니 모르겠다"며 "그 많은 사람들 중 선물 하나 받았다, 안 받았다 이런 것은 있을지 모르지만 특사 관련 문제는 지나친 정치 공세"라고 말했다.

윤 전 총장과 달리 최재형 감사원장의 사임에 대해 문 대통령이 이례적으로 유감을 표한 데 대해서는 "(최 전 원장은) 역대 감사원장 중 본인이 정치를 할 의사를 내비치면서 보장된 임기를 그만둔 최초의 사례"라며 "윤 전 총장은 그 당시 임기를 채우지 않고 그만두긴 했으나 '정치를 한다'고 정확하게 이야기하지 않은 상황의 차이가 있다"고 말했다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr