정세균 "도덕성 검증 철저해야"…이재명 "바지 한번 더 내릴까요" 맞수

[아시아경제 이준형 기자] 더불어민주당 대권주자인 이재명 후보가 5일 '여배우 스캔들' 관련 해명을 요구받자 "바지를 한번 더 내릴까요"라고 말했다.

이 후보는 이날 JTBC와 MBN이 공동 주최한 민주당 예비경선 2차 TV토론회에서 정세균 후보에게 이 같이 밝혔다.

정 후보는 "대통령의 덕목 중 도덕성은 매우 중요하다"면서 "윤석열 전 검찰총장도 친인척의 비리로 도덕성을 상실한 것이라는 생각이 든다"고 말했다. 이어 "윤 전 총정에 대한 도덕성 검증을 철저히 해야 한다면, 이 후보에 대한 검증도 철저해야 한다"면서 "소위 '스캔들' 해명 요구에 회피하거나 거부하는 것은 대선후보로서 부적절하다"고 지적했다. 정 후보가 이 후보와 배우 김부선씨의 스캔들 논란을 지적한 뜻으로 풀이된다.

이 후보는 "가족 간 다툼이 녹음돼 물의를 일으켰다"면서 '형수 욕설'에 대해 해명했다. 이에 정 후보는 "다른 문제"라며 "소위 스캔들에 대해서 '그 얘기는 그만하자'고 하셨었다"고 재차 물었다.

그러자 이 후보는 "제가 혹시 바지를 한번 더 내릴까요"라고 되물었다. 이 발언은 2008년 한 여배우와의 풍문으로 곤욕을 치른 배우 나훈아씨가 기자회견에서 테이블에 올라 "내가 직접 보여줘야겠느냐"라며 바지를 반쯤 내렸다가 올린 장면을 연상케 한다.

앞서 김부선씨는 2018년 이 지사의 신체 특정 부위에 있는 점을 실제로 봤다고 주장했다. 이 지사는 아주대병원에서 신체 검증을 받은 후 의료진에게 "언급된 부위에 점의 흔적은 보이지 않는다"는 판정을 받은 바 있다.

정 후보가 당황한 듯 고개를 돌리자 이 후보는 정색하며 "어떻게 하라는 겁니까"라고 말했다.

정 후보가 "국민들이 납득하실 수 있도록 말씀하셔야 한다"고 하는 순간 두 후보의 발언 시간이 종료됐다. 이 후보는 웃으면서 "그러면 어떻게 합니까"라고 말했다.

이준형 기자 gilson@asiae.co.kr