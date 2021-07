[아시아경제 이준형 기자] 덱스터 덱스터 206560 | 코스닥 증권정보 현재가 9,550 전일대비 1,130 등락률 +13.42% 거래량 9,192,981 전일가 8,420 2021.07.05 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목 추천’, 화제[e공시 눈에 띄네]코스닥-16일메타버스 심장 “유니티”와 맞손! 지금 저점 매수하세요 close 는 넷플릭스(Netflix)와 콘텐츠 포스트프로덕션 제작 장기 계약 및 파트너십을 체결했다고 5일 공시했다.

계약 내용은 넷플릭스 콘텐츠의 DI(Digital Intermediate·색 보정 등 교정 작업 전반) 등 후반 공정 제작이다. 계약 기간은 5일부터 2023년 7월4일까지다.

