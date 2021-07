유승민 "군필자에 청약가점 5점 부여…복무기간 경력인정도 의무화"

[아시아경제 이준형 기자] 국민의힘 대권주자인 유승민 전 의원은 병역의무를 마치면 주택청약에 가점을 주겠다는 대선공약을 5일 발표했다.

유 전 의원은 대선공약으로 '한국형 제대군인 지원법(G.I. Bill)'을 내세웠다. 미국의 제대군인 지원법을 우리나라 실정에 맞춰 도입하겠다는 뜻으로 풀이된다. 유 전 의원이 2017년 대선 당시 내세웠던 공약이 한층 강화됐다는 평가다.

구체적으로 보면 민간주택 청약에 5점의 가점을 부여한다. 청약 가점 5점은 부양가족 한 명에 해당한다. 공공임대주택 분양을 받을 때도 가점을 준다.

주택자금 용도로 최대 1억원의 무이자 대출을 받을 수 있는 방안도 공약으로 내세웠다. 기숙사, 하숙 및 자취, 고시원 등 주거비용도 지원한다. 대학생의 경우 학자금을 무이자로 대출 받을 수 있다. 취업 후에는 저금리 융자로 전환된다. 대학에 진학하지 않은 이들에게는 학자금 지원 혜택과 동일한 수준의 직업훈련을 지원한다.

유 전 의원은 '국민연금 크레딧'도 내걸었다. 복무기간 만큼 연금보험료를 국가 재정으로 납입해주는 방식이다.

복무기간 경력인정을 의무화하는 방안도 포함됐다. 공약에 따르면 취업 후 호봉과 임금을 산정할 때 복무기관을 의무적으로 고려해야 한다. 현재 복무기간 경력인정은 '권고' 수준이지만 이를 기업 규모별로 점차 의무화하겠다는 방안이다.

유 전 의원은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "국방의 의무를 다하기 위해 의무복무한 젊은이들은 나라를 지키기 위해 불가피한 희생을 한 것"이라며 "국가안보를 위해 희생한 젊은이들에게 적절한 보상을 드리는 것은 당연한 예우"라고 했다.

