글로벌 게임 데이터 플랫폼 오피지지, 엔지니어 직군 경력직 대규모 공개 채용

글로벌 게임 데이터 플랫폼 스타트업 오피지지(OP GG)가 28일부터 경력직 중심의 대규모 Engineer직군 채용을 실시한다고 밝혔다. 이번 오피지지의 대규모 경력직 채용은 2021년 상반기 공채를 성공적으로 마무리한 오피지지가 사업 확장과 신규 서비스 준비를 위한 것으로, 실력 있는 Engineer(Laravel, Spring, Node.js 등)를 확충하고자 마련됐다.

월 방문자 수 5,500만에 롤 게임 유저라면 누구나 알고 있는 IT스타트업 오피지지는 글로벌 유저의 전적 분석과 검색 서비스는 물론, 전적검색, 자동 룬세팅 등을 지원하는 OP GG Desktop App, 실시간 온라인 게임 유저 매칭 서비스 NEXT 및 다양한 게임 별 커뮤니티 서비스를 제공하는 톡피지지 등 게이머의 ‘Full Life Cycle’을 함께하는 다양한 서비스를 제공한다.

오피지지는 이번 채용에서 타사에 재직 중인 현업자를 위해 과제 Reward를 지급하고 저녁 시간에도 온·오프라인 인터뷰를 볼 수 있는 ‘퇴근 후 인터뷰’를 도입하는 등 오피지지에 이직을 희망하는 지원자가 채용 진행에 불편함이 없도록 배려할 계획이다. ‘자율과 책임의 문화’를 지향하는 오피지지는 코로나19 이전부터 재택근무제를 시행하고 있으며 지난해 9월 서울 각지에 위치한 오피스에서 자유롭게 근무할 수 있는 분산 오피스를 선제적으로 도입해 구성원이 스스로 시간과 장소를 선택하여 근무할 수 있는 완전 자율근무제를 운영 중에 있다.

또한 맥북프로16형 및 맥북에어M1 등 최고 사양의 IT기기를 지원하고 직무 및 외국어 교육지원, 게임타이틀 구매비 지원 등 횟수와 금액의 제한이 없는 다양한 무제한 업무 지원제도를 통해 회사와 구성원이 함께 성장할 수 있는 환경을 제공한다.

오피지지 채용 담당자는 “오피지지는 국내 유일의 Laravel 프리미엄 파트너사로 어느 곳에서도 쉽게 경험할 수 없는 수천만 트래픽을 기반으로 다양한 글로벌 서비스를 개발하고자 하는 분, 오피지지만의 완전한 자율 근무환경 속에서 최고의 퍼포먼스를 만들고 다양한 경험을 쌓고자 하는 분과 함께하고자 하며, 많은 관심과 지원 부탁드린다”고 말했다.

오피지지의 Engineer 직군 경력직 채용과 관련된 더 자세한 정보는 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr