에이스카드넷, ROHS2 인증 획득…친환경 카드 개발 앞장

카드 제조 전문기업 ㈜에이스카드넷(대표 이응신)이 ROHS2 규격 인증을 받은 RF카드와 PVC카드를 생산하며 친환경 카드 개발에 앞장서고 있다고 밝혔다.

ROHS2는 유럽연합의 유해물질 안전인증으로, 납이나 카드뮴 등 잠재적으로 유해한 6가지 물질과 4가지 프탈레이트를 포함하는 총 10대 유해물질의 제품 내 사용을 제한한다.

에이스카드넷은 신용카드, 사원증, 학생증, 회원증 등 시중에서 많이 사용되고 있는 지불 수단이자 인증 수단인 카드 제품의 경우 남녀노소 구별 없이 모든 사람들이 소지하고 있어 환경과 인체에 무해해야 한다고 판단, ROHS2 인증을 획득하여 안전성 검증을 완료했다.

아울러 자체 제작하는 모든 카드에서 형광물질도 배제했다. 형광증백제(형광물질)는 간과 신장에 손상을 일으킬 가능성이 있어 유아용 장난감 등에서는 사용이 금지돼 있다.

에이스카드넷 관계자는 “비록 생산 단가는 높지만 앞으로도 생산하는 모든 카드를 무독카드, 무형광카드로 제작하여 누구에게나 안전하고 환경에도 무해한 카드를 만들겠다”며 “앞으로도 ROHS2 카드 같은 친환경 카드 개발에 노력할 것”이라고 말했다.

