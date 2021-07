포천시 신주거벨트 포천2지구 ‘포천 리버포레 세영리첼’ 7월 분양 예정

- 포천시 도시개발사업 1~4지구 중 2지구 입지로 포천천 등 쾌적한 주거 환경

- 희소성 큰 수도권 비규제지역인 경기도 포천시에 공급…재당첨 제한 없어 인기

세영종합건설은 이달 경기 포천시 어룡동 21-3번지 외 18필지에서 ‘포천 리버포레 세영리첼’을 분양할 예정이다. 단지는 지하 1층~지상 20층, 전용면적 61㎡ 223가구, 76A㎡ 77가구, 76B㎡ 78가구, 84㎡ 76가구로 총 454가구 규모이다. 전 세대가 수요자들의 선호도가 높은 중소형 평형으로 이뤄진다.

‘포천 리버포레 세영리첼’이 들어서는 포천2지구는 다양한 개발 호재와 도시개발사업으로 높은 미래가치가 기대되는 지역이다. 특히, 포천의 새로운 주거벨트로 꼽히는 포천2지구 입지로 산업단지와도 가까운 직주근접의 입지적 장점과 함께 신규 아파트 공급으로 수요자들의 높은 관심이 이어지고 있다.

포천은 비규제지역으로 재당첨 제한이 없으며, 거주의무기간이 부여되지 않는다. 청약통장 가입기간 1년 이상, 지역·면적별 예치금만 충족하면 세대주는 물론 세대원도 주택 소유 여부와 상관없이 1순위로 청약할 수 있다. 또한 무주택자 기준 주택담보대출비율(LTV) 최대 70%를 받을 수 있으며, 다주택자도 주택담보대출이 가능하다. 무주택자와 1주택자는 취득세 중과도 적용 받지 않는다.

지하철 7호선 포천역 및 수도권 제2외곽순환도로 개통 예정에 따른 교통망 개선 ‘기대’

‘포천 리버포레 세영리첼’이 들어서는 포천2지구는 포천시 도시개발 지구단위계획(1~4지구) 중 하나로, 포천시 신읍동 및 어룡동 일원 약 46만㎡의 녹지지역을 주거지역으로 용도 변경 후 새로운 주거벨트로 거듭나는 곳이다.

단지 바로 앞에 포천천과 수변공원이 위치해 가벼운 산책이나 여가생활을 즐기기에 좋다. 또, 단지 내 조성되는 대형 중앙테마공원과 포천천 수변공원을 연계한 단지 설계로 사계절 내내 쾌적한 주거 환경을 갖췄다.

포천2지구는 서울 이동이 가장 편리한 맨 앞에 위치해 구리~포천간 고속도로 진입이 수월하며, 서울까지 빠르게 진입이 가능하다. 43번 국도와 87번 국도를 통해 포천 및 인근 권역으로 이동이 편리하다. 또한, 포천에서 남양주 화도로 이어지는 수도권 제2외곽순환도로가 2023년 개통 예정이며, 강남까지 한 번에 연결되는 옥정~포천간 지하철 7호선 연장 사업이 2028년 개통 예정으로 교통망은 더욱 향상될 전망이다.

원도심 인프라 이용 수월한 입지… 쾌적한 자연환경 자랑

단지 반경 1.5㎞ 내에는 포천시청을 중심으로 교육 및 편의시설도 잘 갖췄다. 포천초·포천고·포천일고, 경기도립중앙도서관, 포천 교육지원청 등이 위치하며, 하나로마트, 포천시종합운동장, 포천체육공원, 포천반월아트홀 등 생활 편의시설도 인접해 있어 원도심의 풍부한 인프라를 누릴 수 있다.

이 밖에, 용정산업단지와도 가까워 출퇴근이 용이하다. 용정산업단지는 포천시에 위치한 산업단지 중 가장 큰 규모로, 풍부한 직주근접 수요를 확보할 것으로 보인다.

차별화된 특화설계도 선보일 예정이다. 단지는 남향 위주로 배치해 통풍과 채광을 극대화했으며,탑상형과 판상형을 조화롭게 배치해 입주민들의 라이프 스타일에 맞춰 선택할 수 있게 했다. 일부 세대에는 드레스룸과 다양한 용도로 사용할 수 있는 알파룸 등을 제공해 널찍한 수납공간을 확보할 전망이다.

‘포천 리버포레 세영리첼’ 분양 관계자는 “포천시는 노후 아파트 비율이 높아 새 아파트에 대한 이주 수요가 많다. 각종 개발호재에 교통 편의성, 그리고 편리한 생활 인프라까지 갖춘 핵심입지에 새 아파트가 공급돼 지역민들의 관심이 높다”라며 ”특히 서울과의 접근성이 탁월한 수도권 비규제지역이라는 점이 알려지면서 문의 전화가 지속적으로 늘고 있다”라고 전했다.

‘포천 리버포레 세영리첼’의 견본주택은 경기도 포천시 어룡동 301-6번지에 마련될 예정이다.

