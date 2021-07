"미얀마 군부, 통신사에 감시장비 설치 지시…경영진 출국금지"

외신 보도…외국 국적 통신사 임원도 출국제한

[아시아경제 김수환 기자] 미얀마 군부가 전화 및 인터넷 감시 장비 설치를 마무리하라면서 외국인이 포함된 이동통신사 경영진의 출국을 막고 있다고 주요 외신이 5일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 한 소식통은 지난달 중순 미얀마 우정통신부(PTD)가 당국 허가 없이는 주요 통신사 경영진은 미얀마를 떠날 수 없다는 지침을 담은 서한을 내려보냈다고 밝혔다.

그러면서 일주일 후에는 전화 및 인터넷 감시 장비 설치를 이날까지 마무리할 것을 지시했다고 소식통은 전했다.

앞서 군부는 지난 2월1일 쿠데타 이후 '사이버 보안법' 제정을 추진했다.

법안에 따르면 인터넷 서비스 제공자는 개인의 인터넷 주소(IP)와 전화번호, 주민등록번호, 주소 그리고 3년간의 활동 이력 등을 보관해야 한다.

또 당국은 언제든 개인의 소셜미디어 정보에 접근할 수 있다.

이에 더해 당국이 페이스북이나 트위터 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이뤄지는 메시지를 중간에서 가로챌 수도 있는 것으로 알려졌다.

이런 상황에서 통신사 경영진에 대한 출국 금지 조치는 이런 활동을 가능하게 하는 장치의 설치 및 작동을 끝내라는 압박이라고 소식통은 주장했다.

다른 3개 이동통신사 소식통도 군사정권이 통신 감시 조치를 실행할 것을 압박했음을 확인해줬다고 외신들은 전했다.

이에 대해 미얀마 내 사업 철수를 고민 중인 것으로 알려진 노르웨이의 텔레노르사를 비롯해 카타르의 우레두, 베트남과 미얀마 합작인 미텔(Mytel) 그리고 국영기업인 MPT 등 미얀마 이동통신사업자들은 확인을 거부했다.

미얀마 통신업체들은 쿠데타 수개월 전부터 군부가 개인간 통신 내용을 엿들을 수 있도록 관련 장치를 설치하라는 지시를 받아왔다고 외신이 보도한 바 있다.

쿠데타 이후 이들 통신사가 군부 요구를 얼마나 수용했는지는 알려지지 않았지만, 소식통들은 텔레노르와 우레두는 요구 사항을 완전히 다 따르지는 않았다고 전했다.

한편, 지난 2월 쿠데타 당시 군부가 자국내 인터넷 공급을 차단한 이후 지금까지도 완전한 복구가 이뤄지지 않은 가운데 군부가 통신사들에 민주화 운동과 연관된 웹사이트의 차단을 지속 요구하고 있는 것으로 전해졌다.

