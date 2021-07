패밀리 스포츠파크몰 상업시설이 몰린다, 동탄역 그란비아스타

광교 신도시의 2배, 분당 신도시의 1.3배 면적의 동탄 2신도시. 초대형 메가신도시가 될 것으로 기대를 받고 있는 이곳에 초대형 패밀리 스포츠파크몰 그란비아스타가 새롭게 등장하게 되었다.

연면적 2만 8천평 가량으로 경기남부 최대규모로 설계되었으며, 현재까지 경기남부에서 가장 큰 스포츠몰인 화성 하피랜드의 두 배가 넘는 규모로도 주목받고 있다. 위치는 동탄대로변에 자리하고 있으며, 동탄역과의 거리도 직선 600미터로 상당히 인접해 있어 편리한 대중교통이용이 가능하다.

동탄대로를 이용하면 경부고속도로 등 수도권 주요 도시와 편리하게 연결 되며, 인근 동탄역은 SRT 고속철도가 운행 중에 있다. 앞으로 동탄역 그란비아스타의 교통 입지는 더욱 개선될 예정이다. 동탄 트램이 인근에 지나게 될 예정이며, 동탄역은 GTX A 노선이 확충될 예정이다.

GTX 노선이 운행 된다면 동탄역에서 강남까지 20분 이내에 이동하는 것이 가능해진다. 수원 오산 용인 등의 인근 도시들과 주변에 즐비한 산업단지들로 인해 유입되는 배후수요가 400만에 이르고, 거주민들의 평균 소득도 타 지역 대비 높은 편이라 상가투자자들은 항상 이 지역의 상가분양 소식에 주의를 기울여 오고 있었던 것으로 알려져 있다.

동탄역 그란비아스타의 내부 구성을 보면 지하 1층부터 지상 8층까지, 편리미엄 시대에 최적화된 멀티플렉스 구성을 보여주고 있다. 스포츠시설과 쇼핑 시설은 물론 야외 스파와 찜질방 등의 힐링시설과 엔터테인먼트 시설, 병원, 프렌차이즈 식음점 등 생활편의 시설까지 현 시대의 니즈를 정확하게 파악한 구성으로 평가된다.

한편 동탄역 그란비아스타는 50미터 수영장, 실내 서핑장, 대형볼링장, 패밀리테마파크 등 집객력 높은 키테넌트들이 입점할 예정으로 현재 현장 인근에 홍보관을 마련하여 임대와 분양 관련 정보를 안내하고 있다.

