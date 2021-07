지방 분양시장, 브랜드 아파트가 ‘청약’ 시장 주도하나

서울 등 수도권을 중심으로 두드러지던 브랜드 아파트의 인기가 최근 지방에서 한층 더 거세지는 모습이다. 브랜드 자체의 상징성이 높은 데다 지역 내 희소가치까지 부각되면서, 지방 분양시장에 두터운 수요층을 형성하고 있다.

대형 건설사가 시공하는 브랜드 아파트는 그동안 쌓아온 다양한 건설 경험을 바탕으로 최신 평면이나 마감재, 커뮤니티 시설 등 우수한 상품성을 갖추고 있다. 여기에 입주 이후 일정기간 동안 사후관리 및 서비스를 제공하는 등 다방면에서 강점을 보이면서, 수요자들의 선호도를 더욱 높이고 있다.

부동산114 자료에 따르면(6월 기준), 올해(1월~5월) 수도권을 제외한 지방에서 분양한 단지 중 시공능력평가 상위 10대 건설사의 브랜드 아파트는 총 8,498세대(특별공급 제외)로 집계됐다. 여기에만 17만2,655건이 접수되면서, 1순위 평균 20.32대 1의 경쟁률을 기록했다.

반면 동기간 그 외 아파트에는 총 2만6,918세대(특별공급 제외) 모집에 20만9,227건이 접수돼 1순위 평균 7.77대 1의 경쟁률을 보였다. 전체 물량(3만5,416세대)의 약 76%를 차지하고 있음에도 경쟁률은 브랜드 아파트가 세 배 가량 높았다.

지역별로 살펴보면, 브랜드 아파트의 인기는 더욱 돋보인다. 예컨대 올해(1~5월) 광주광역시에서 분양한 6개 단지 중 유일한 브랜드 아파트인 현대건설의 ‘힐스테이트 광천(‘21년 3월 분양)’은 1순위 평균 33.31대 1로 올해 지역 내 가장 높은 경쟁률을 기록했다. 바로 뒤이은 비브랜드 단지의 경쟁률(14.74대 1)과는 약 두 배 이상의 차이가 벌어진다.

또 올해 전북에서 분양한 단지들 중 포스코건설의 ‘더샵 디오션시티 2차(‘21년 2월 분양)’, HDC현대산업개발의 ‘군산 호수공원 아이파크(‘21년 6월 분양)’ 역시 1순위 평균 각각 58.77대 1, 55.79대 1을 기록하며 나란히 상위 경쟁률을 차지했다.

여기에 분양권도 높은 가격에 거래되는 모습이다. 국토교통부 실거래가 자료에 따르면, 전라북도 전주시 완산구 일원에서 분양한 현대건설의 ‘힐스테이트 어울림 효자(‘19년 11월 분양)’ 전용 84㎡의 분양권은 올해 5월 5억1,861만원(17층)에 거래돼 분양가 대비 약 1억9,500만원의 상승이 있었다.

업계에서는 지방 분양시장 내 이 같은 브랜드 아파트의 강세가 앞으로 더욱 커질 것으로 내다보고 있다. 최근 수도권에 집중된 고강도 규제에 대형 건설사들이 지방 분양 시장을 공략하면서, 많은 물량들을 쏟아내고 있기 때문이다.

한 업계 관계자는 “지방 주택시장 내 브랜드 아파트의 가격 상승세, 높은 선호도에 따른 우수한 환금성 등이 꾸준히 입증돼 오면서, 대형 건설사가 시공하는 단지는 분양 전부터 큰 호응을 이끌고 있다”며 “특히 대형 건설사의 브랜드 아파트는 기본적으로 인지도 및 신뢰성이 높고, 상품성도 우수한 경우가 많아 올해 남은 분양시장 열기도 주도해갈 것으로 기대된다”고 말했다.

한편 지방 분양시장에서 10대 건설사의 브랜드 아파트가 분양을 앞두고 있어 눈길을 끈다. 현대건설은 7월 전라북도 익산시 마동 일원에 ‘힐스테이트 익산’을 분양할 예정이다. 이 단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 6개동, 전용면적 59~126㎡ 총 454세대로 구성된다. 전북 익산에 들어서는 첫 번째 ‘힐스테이트’ 브랜드 단지로 조성되는 만큼 우수한 상품과 입지를 누릴 수 있다. 대부분 세대가 4Bay 판상형 구조로 설계돼 통풍 및 환기가 용이하며, 현대건설만의 특화 설계인 ‘H 클린현관’, 빌트인클리너 등 클린 청정 옵션(일부 유상)이 적용돼 쾌적한 실내 환경도 누릴 수 있다. 비규제 지역인 만큼 청약통장 가입 후 6개월 이상, 만 19세 이상이면 세대주뿐 아니라 세대원도 1순위 자격이 되며 계약 직후 바로 전매가 가능하다.

현대건설은 7월 대구광역시 중구 일원에서 ‘힐스테이트 대구역 퍼스트’를 분양할 예정이다. 단지는 총 2개 블록으로 구성되며, 이중 먼저 공급되는 힐스테이트 대구역 퍼스트는 지하 5층~지상 41층, 아파트 전용면적 84㎡로 총 216세대 규모다. 단지는 대구도시철도 1호선 대구역과 3호선 달성공원역을 도보로 이용할 수 있다. 여기에 대구 최대 중심상권으로 꼽히는 동성로가 인접해 CGV, 롯데시네마 등 다양한 문화시설과 경북대병원, 동산병원 등의 의료시설을 편리하게 이용할 수 있다.

