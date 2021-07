"걱정말고 사용하세요" … 김해시 수돗물 유충 의심 신고 7건 모두 '이상 無'

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 올해 들어 현재까지 7건의 수돗물 유충 의심 신고가 접수됐으나 확인 결과 모두 수돗물 공급계통이 아닌 외부요인에 의한 것으로 나타났다고 5일 밝혔다.

시는 해당 민원이 접수되면 현장에서 시료를 확보해 수질검사를 실시하고, 생물종 확인이 어려운 경우 국립생물자원관에 분석을 의뢰해 결과를 확인한 뒤 수돗물과 연관성 여부를 판별하는 절차를 거친다.

그 결과 나방파리 유충이 4건이며 나머지 3건은 이물질을 유충으로 오인한 신고였다.

시 2개 정수장(명동·삼계)은 최근까지 출입문 이중화와 정수지 유출 배관 미세 거름 장치 설치 등으로 여름철 날벌레 유입과 유충 발생을 원천 차단했다.

지난 3월 환경부·경남도 합동 정수장 위생관리 점검에 이어 5월 경남도 단독점검 모두 합격점을 받았다.

또한 전국 지자체 최초로 수돗물 분야에서 ISO(국제표준화기구) 4개 부문(품질·환경·안전보건·식품 안전) 인증을 획득해 믿을 수 있는 수돗물을 공급하고 있다.

신고 및 문의는 시청 수도과와 삼계, 명동정수장으로 하면 된다.

김해시 관계자는 "우리 시는 수돗물 생산과 공급 전 과정에 철저한 위생관리를 하고 있다"라고 말했다.

