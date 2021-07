LH, 이달 안성·경주·장성서 분양·임대주택 총 897가구 공급

2일 경기 안성시 소재 ‘안성아양 B-1블록’ 공공분양 644가구 후분양 공급 시행

이달 말 ‘경주안강 1블록’ 영구임대 103가구, ‘장성수산 1블록’ 영구·국민임대 150가구

[아시아경제 조강욱 기자] 한국토지주택공사(LH)는 7월 전국에서 총 3개 단지, 897호에 대한 입주자 모집을 시행한다고 5일 밝혔다. 이번 달 공급하는 주택은 △공공분양주택 644가구 △영구임대주택 143가구 △국민임대주택 110가구로, 경기도·경상북도·전라남도 등지에서 공급된다.

‘공공분양주택’은 무주택 실수요자의 주택 마련을 위해 주변 시세보다 저렴한 가격으로 공급되고 ‘영구임대주택’은 국가유공자, 수급자 등을 1순위 대상자로 선정해 시중 시세의 30% 수준으로 공급하는 주택으로, 최장 50년까지 거주할 수 있다는 장점이 있다. ‘국민임대주택’은 소득, 자산요건 등을 충족하는 무주택세대구성원에게 공급되며, 시중 시세의 60~80% 수준의 저렴한 임대조건으로 최장 30년까지 거주할 수 있다.

‘안성아양 B-1블록’은 경기도 안성시 석정동 일원에 위치한 공공분양주택으로 2일 입주자 모집공고를 실시했다. 이 주택은 ‘후분양’으로 공급돼 당첨자는 계약 후 2개월(2021년 11월)만에 입주가 가능하다. 청약 이후 장기간동안 입주를 기다리는 선분양에 비해 중도금 대출비용, 임대료 등을 절약할 수 있다는 큰 장점이 있다.

공급주택은 △74㎡형 280호, △84㎡형 364호, 총 644호로 모든 타입이 4베이(Bay) 구조로 설계됐다. 이 중, 551호는 다자녀가구, 신혼부부, 생애최초 등을 위한 특별공급으로, 93호는 일반공급으로 공급되며, 주택형별 특별공급 신청이 미달될 경우, 잔여 물량은 일반공급으로 전환된다. 공급가격은 호당 평균 3억원으로, 3.3㎡당 평균 900만원 수준이다.

신청 대상은 수도권에 거주하는 성년자인 무주택세대구성원으로, 입주자저축(주택청약종합저축, 청약저축) 가입자여야 하며, 공급 유형에 따라 가입기간, 납입횟수 등 충족 요건이 다르다. 모집일정은 △청약접수(7월 12~14일) △당첨자 발표(7월 26일) △계약체결(9월 9~14일)이다. 청약접수일은 공급유형별로 다르며, 계약체결 또한 전자계약과 현장계약으로 구분해 진행된다.

안성아양 1블록은 세종포천고속도로 개통이 예정돼 교통여건이 크게 향상될 것으로 보이며, 단지 주변에 안성천 및 금석천 등 공원 외에도 백성초등학교, 이마트, 안성병원 등 교육?편의시설이 있어 생활환경이 우수하다. 또 안성 제1·2·3일반산업단지와도 가까워 직주근접에 따른 입주 수요가 풍부할 것으로 보인다.

‘경주안강 1블록’은 경북 경주시 안강읍에 위치한 영구임대주택으로, 26㎡형 103가구가 공급된다. 신청 대상은 경북 경주시에 거주하는 만 65세 이상 무주택세대구성원으로, ‘공공주택특별법시행규칙 별표3 제1호’에 해당하는 국가유공자 및 수급자 등이다. 특히 고령자복지 특화단지로 단지 내 체력단련실 및 물리치료실 등을 배치해 입주민의 건강과 편의를 도모했으며 텃밭, 노인교실을 갖춘 ‘공유마당’을 통해 은퇴 후 사회활동 단절에 따른 고립감과 무료함 또한 해소할 수 있을 것으로 기대된다.

단지 인근에 시외버스터미널(0.5㎞), 안강역(2㎞)이 있어 교통여건이 양호하고 북경주 행정복지센터(1.5㎞), 안강중앙병원(0.5㎞), 안강시장(1㎞) 등 행정·의료·편의시설도 가까워 생활여건이 뛰어나다. 모집일정은 △공고시행(7월말), △신청·접수(8월), △당첨자발표(11월) 등을 거쳐 내년 11월 입주 예정이다.

‘장성수산 1블록’은 영구·국민임대 혼합 단지로, 전라남도 장성군 장성읍에 위치한다. 이번 공급 물량은 영구임대 40가구와 국민임대 110가구로 총 150가구이다. 모집 공고일 기준 무주택세대구성원으로, 국민임대의 경우 소득 및 자산 보유기준을 갖추고 가구원수당 월평균 소득 70%(1인가구 90%, 2인가구 80%) 이하(3인 가구 436만8364원, 4·5인 가구 496만5944원)인 경우 신청할 수 있고, 영구임대는 소득 및 자산 보유기준을 갖춘 국가유공자 및 수급자 등이 대상이다.

호남고속도로와 고창담양고속도로의 분기점에 위치해 광역교통 접근성이 우수하고, 공급 단지 인근에 수산1리 마을회관(0.2㎞) 및 다목적복지회관(0.4㎞), 성산초등학교(0.5㎞)가 있어 생활여건 또한 양호하다. 모집일정은 △공고시행(7월말), △신청·접수(8월), △당첨자발표(11월) 등을 거쳐 내년 11월 입주 예정이다.

