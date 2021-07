[단독]국회도 中게임 '막장 운영' 규제 나선다

단독[아시아경제 부애리 기자] 국회가 중국 게임사들에 대해 칼을 뽑았다. 중국 게임들은 한국 시장에 활발하게 진출하면서 갑작스러운 서비스 종료, 불법 개인정보 수집 의혹 등 '막장 운영'이 꾸준히 논란이 됐다.

5일 게임업계·국회에 따르면 정무위원회 소속 송재호 더불어민주당 의원은 국내대리인 제도가 포함된 전자상거래법 개정안을 발의할 예정이다. 그간 중국 게임사들이 제대로 지키지 않으면서 유명무실하다는 지적이 있어왔던 현행 국내대리인 제도를 보다 강력하게 만드는 법안이다. 전자상거래법으로 소통이 힘들었던 중국을 비롯한 해외 게임사들을 대변할 '국내대리인'을 지정·관리하고, 배째라식 운영을 막겠다는 취지다.

개정안은 국내에 주소 또는 영업소가 없는 사업자로서 매출액·이용자수 등 일정 기준에 해당하는 자는 국내대리인 지정을 의무화하는 내용이 골자다. 특히 개정안은 국내대리인 지정 결과·변경사항을 공정거래위원회에 통보하도록 했다. 조사권을 가진 공정위의 소관 업무가 되면 보다 구속력이 강해질 것이라는 것이라는 판단에서다.

또 공정위가 국내대리인 지정대상이 해당되는지 여부를 확인하기 위해 매출액, 이용자수 등 대통령령으로 정하는 사항에 대한 자료의 제출을 요청할 수 있도록 했다. 국내대리인을 지정하지 않을 경우 처벌 조항 역시 기존 '3000만원 이하 과태료'에서 '1억원 이하 과태료'로 더 세졌다.

그동안 중국 게임사들은 국내법 위반 소지가 있는 각종 행태로 매년 도마 위에 올랐다. 중국 게임사 페이퍼게임즈의 경우 게임 '샤이닝니키' 내 한복 동북공정론 논란이 일자 중국 이용자들의 편에 서며 돌연 한국 서비스 종료를 선언했다. 중국 모바일 게임 '카오스 아카데미'는 자국의 국가안보 등과 관련될 경우 가입 약관에 '동의 구할 필요 없이 사용자의 관련 개인정보를 수집·사용하겠다'는 내용을 넣었다. 하지만 현실적으로 해외 사업자에 대해 국내법으로 처벌하기가 쉽지 않아 국내대리인 지정 제도 보완에 대한 목소리가 꾸준히 나왔다.

이번 법안은 국회 내 게임통인 이상헌 더불어민주당 의원의 공조로 이뤄졌다. 두 의원실은 국내대리인 지정 제도와 관련된 토론회도 이르면 7월말 개최한다는 계획이다. 이 의원실 관계자는 "법안이 통과되면 그동안 국내에서 말썽이었던 대부분의 해외게임들에게 빠르고 강한 규제 조치를 내릴 수 있게 돼 실효성이 높을 것"이라고 말했다.

