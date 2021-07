이재명 "日, 넘지못할 벽 아니다…반도체 소부장 자립 차기 정부 이어가야 "

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 일본의 반도체 소재ㆍ부품ㆍ장비 수출 규제 3년 째를 맞아 "문재인 정부의 과감한 결단으로 일본 의존도를 대폭 낮췄다"며 "대한민국의 소부장 자립을 차기 정부가 이어가야 한다"고 주장했다.

이 지사는 4일 페이스북을 통해 "일본의 수출규제 등 경제보복 조치는 2018년 대법원이 일제 강제징용 피해자에 대한 개인 청구권을 인정한 이후 기습적으로 자행됐다"며 "당시 경제규모 세계 3위 일본의 규제로 인한 경제충격 우려가 팽배했고, 일본에 의존적인 소부장 산업의 자립이 과연 가능할까 하는 의구심도 있었고, 일본과의 외교적 해결을 원하는 목소리도 높았다"고 전했다.

하지만 "문재인 대통령은 과감한 조치를 단행했다"며 "소부장 자립은 문재인 정부의 결단, 정부정책을 지지하고 소부장 펀드에 투자한 국민, 기술 협력으로 빠른 국산화를 이룩한 대ㆍ중ㆍ소 기업, 소부장 예산을 조속히 처리한 국회 등 모두가 합심해 이룩한 성과"라고 평가했다.

이어 "경기도 역시 소부장 기술자립의 비전에 함께 했다"며 "반도체 산업이 집중된 경기도는 전국에서 소부장 관련 기업이 가장 많아 당시 큰 타격이 예상됐기에 지체 없이 긴급대책을 수립해 수입선 다변화를 통한 대체 물량 확보에 주력했다"고 설명했다.

또 "소재부품 R&D개발과 소부장 클러스터 조성 추진, 장기적으로 시스템반도체 소재ㆍ소자를 포함한 주요 부품 국산화 추진에 가능한 모든 노력을 기울였다"며 "'소부장 자립' 과정에서 우리는 50%에 육박하던 불화수소의 일본 의존도를 10%대로 낮췄고, 100대 핵심 품목에 대한 일본 의존도를 25%까지 줄였다"고 덧붙였다.

이 지사는 나아가 "1인당 국민총생산(GDP) 규모도 일본을 처음 추월했고 더 이상 우리에게 일본은 넘지 못할 벽이 아니다"며 "문재인 정부가 소부장 산업에서 이룬 성과를 확실하게 계승하고 소부장 강국의 시대를 열겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr