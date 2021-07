호주 연구진이 냉동튀김 안에서 발견한 것…"나는 플라스틱을 먹고 있었다"

미세플라스틱 조각이 발견된 냉동생선튀김. 사진=틱톡 'One Min Micro' 영상 캡처

[아시아경제 권서영 기자] 호주의 한 과학자가 냉동식품 속에 박힌 미세 플라스틱의 모습을 담은 영상을 공개해 충격을 주고 있다.

최근 호주의 과학 콘텐츠 제작팀 '원 민 마이크로(One Min Micro)'의 의약화학 박사는 냉동 생선튀김 하나를 얇게 잘라 현미경으로 관찰하는 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개했다. 현미경으로 본 생선튀김 안에서는 육안으로 잘 보이지 않던 미세 플라스틱 조각이 포착됐다.

연구원은 "많은 사람이 섭취하는 냉동식품에는 이미 상당한 양의 미세 플라스틱이 포함되어 있다"고 밝혔다. 또한 "어류가 섭취한 미세 플라스틱은 부메랑이 되어 인간에게 돌아온다"며 "누군가는 좀 먹으면 어떠냐고 생각할 수 있지만, 이미 신장 등의 중요한 장기에 미세 플라스틱이 축적된 사례가 종종 발견된다"고도 덧붙였다.

연구원은 "장기적으로 볼 때 화학 물질이 인간에게 어떤 영향을 미칠지는 아직 모르는 일이다"라고 밝혔다. 동시에 "이번 영상에서는 시중에서 구할 수 있는 가장 저렴한 종류의 냉동 생선튀김을 이용했다. 모든 냉동 식품 안에 미세 플라스틱이 들어 있을지는 알 수 없다"고도 설명했다.

미세 플라스틱이란 환경을 오염시키는 미세한 크기의 플라스틱을 의미한다. 보통 큰 플라스틱이 분해되면서 만들어지는데, 다른 오염 물질을 흡착하는 특징이 있어 산업, 농업 등에 광범위하게 사용되는 중금속 등을 흡착하기도 한다. 미세 플라스틱은 바다로 유입되면서 해양 생태계에 큰 문제를 일으키는데, 이에 다른 해양생물이 미세 플라스틱을 섭취하면서 인간에게까지 악영향을 미칠 가능성이 있다는 지적이 지속적으로 나오고 있는 상황이다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr