'2050 탄소중립 서울' 서울환경작품공모전 개최

사진, 동영상, 포스터 3개 부문 공모…최우수·우수상 등 22명 선정 총 상금 530만 원

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 ‘제25회 서울환경작품공모전’을 개최한다고 5일 밝혔다. 이번 공모전은 기후위기의 심각성을 알리고 2050년까지 탄소 제로 사회로의 전환을 위해 ‘2050 탄소중립’을 주제로 진행된다.

공모전은 사진, 동영상, 포스터 총 3개 분야로 ‘생활 속 온실가스 감축 방법’, ‘시민들의 참여를 유도 할 수 있는 홍보 아이디어’, ‘환경·에너지 문제의 경각심을 고취 할 수 있는 주제’ 등 공모 분야별로 ‘2050탄소중립 서울’을 자유롭게 표현하면 된다.

서울시민 누구나 참여 가능하며 수상자 22명에게는 최우수상 60만 원, 우수상 30만 원, 장려상 20만 원 등 총 상금 530만원과 서울특별시장상이 수여된다.

선정된 작품은 전시회를 통해 시민들에게 공개되고 서울시 환경교육포털과 유튜브, SNS 채널 등을 통해 서울시 환경·에너지정책 홍보및 교육자료로 활용할 계획이다. 올해로 25회째를 맞이한 서울환경작품공모전은 환경의 소중함과 기후변화에 대한 공감대를 전국적으로 형성하며 그 동안 많은 참여와 관심을 받아왔다. 기존 수상 작품은 서울시 환경교육포털에서 확인할 수 있다.

공모전 접수기간은 오는 12일부터 8월 27일까지다. 공모방법 등 자세한 내용은 서울시 환경교육포털에서 확인하면 된다.

서울시는 응모작품을 대상으로 9월 중 부문별 전문가 심사를 거쳐 총 22개 작품을 선정해 서울시 환경교육포털, 서울시홈페이지 및 수상자 개별통보를 통해 안내할 예정이다.

김연지 서울시 환경시민협력과장은 “탄소중립 정책 실현을 위해서는 시민들의 참여와 적극적인 실천이 무엇보다 중요하다”면서 “이번 서울환경작품공모전을 통해 기후위기에 대한 시민들의 관심을 높이고 생활 속 온실가스 감축 행동을 독려, 홍보할 수 있는 좋은 작품이 많이 배출되길 바란다”고 말했다.

