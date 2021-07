美 고용 확대속 실업률 깜짝 증가‥국채금리 낙폭 심화·NY증시 강세

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 6월 미국 고용시장이 큰 폭의 회복세를 보였다. 다만 실업률이 예상과 달리 상승하며 고용시장 회복에 오랜 시간이 걸릴 것이라는 전망이 부상하고 있다. 실업률 상승 소식에 미 국채 금리는 낙폭을 확대했고 증시는 강세를 보였다.

2일(현지시간) 미 노동부는 6월 비농업 일자리가 85만개 증가했다고 발표했다. 이는 다우존스가 집계한 시장 예상치 70만6000개 증가를 크게 뛰어넘은 것이다. 5월 일자리 증가수도 55만900개에서 58만개로 상향 조정됐다. 미국 일자리 수는 올해 들어 6개월째 증가세를 이어가고 있다.

월스트리트 저널은 고용 수요가 증가했음에도 봄철 고용 시장은 기대에 못 미쳤지만 최근 몇 주 사이 강력한 고용 성장으로 돌아섰을 수 있다고 평가했다.

많은 근로자가 코로나19 백신을 접종했고 고용 확대를 제한해온 실업 급여 확대 조치 중단이 이뤄진 데다 실내 모임 제한이 대부분 해제되면서 고용 확대가 본격적으로 시작됐다는 의미이다.

기업들이 임금을 높이고 출근 보너스를 지급하는 것도 근로자들을 일터로 돌아오게 하는 요인으로 분석됐다. 임금은 전월 대비 0.3% 상승했고 전년 동기 대비로는 3.6%가 올랐다.

이벤트 업체 럼버도스의 데이비드 럼보도 지배인은 "최근 2주 사이에 구직자가 급증하기 시작했다"라고 말했다.

다만 여전히 코로나19 이전과 비교해 700만개 이상의 일자리가 줄어든 상황이다. 코로나19 이전의 실업률 3.5% 달성까지는 여전히 갈 길이 멀다는 평가가 나온다.

고용이 늘어났지만 6월 실업률은 5.9%로 전달의 5.8%대비 0.1%포인트 상승했다. 이는 실업률이 5.6%로 하락했을 것이라는 시장의 예상을 뒤집는 결과였다.

손성원 웨스턴 얼라이언스 이코노미스트는 "현금이 넘쳐 나는 소비자들이 서비스분야에 대한 지출을 늘리면서 수요가 증가하고 있지만, 근로자가 부족해 공급이 따라가지 못하고 있다"라면서 노동시장이 완전히 회복되기에는 앞으로도 1년 정도의 시간이 더 필요하다고 진단했다.

6월 고용 회복에도 불구하고 이날 금융시장의 반응은 긍정적이었다. 고용 증가가 확인됐지만, 실업률 상승으로 금리 인상 우려가 완화됐고 경제는 여전히 회복 경로에 있다는 평가다.

프린시펄 글로벌 인베스터스 시마 샤 수석 투자전략가는 "시장의 관점에서 전면적으로 긍정적인 고용 보고서였다"고 평했다.

고용지표 발표 후, 미 10년물 국채금리는 낙폭을 확대해 1.43%까지 하락했다. 국채금리 하락은 국채값 상승을 뜻한다. 국채시장은 금리 인상이 쉽지 않다는 방향으로 흐르고 있다.

투자업체 글렌미드의 제이슨 프라이드 투자책임자는 CNBC에 "6월 고용 지표가 미국 노동 시장이 완전 고용과는 거리가 멀다는 것을 확인한 만큼 Fed의 금리 인상 시간표가 달라지지 않을 것"이라고 전망했다. 하루 전 국제통화기금(IMF)는 미국이 내년말이나 2023년 초에 기준금리를 인상해야 한다고 조언했다.

뉴욕증시 주요 지수는 이날 일제히 상승 출발했다. 다우지수는 0.1% S&P500은 0.2%, 나스닥은 0.3% 상승하며 거래를 시작했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr