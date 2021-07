서울서 '원정' 온 부산 감성주점·숙소 등 41명 무더기 확진

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 사회적 거리두기 개편안이 시행된 지 이틀 만에 부산에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 무더기로 쏟아졌다.

부산시는 전날 오후부터 2일 오전까지 41명이 코로나19에 확진됐다고 밝혔다. 이에 따라 부산 누적 확진자는 6301명으로 늘었다.

하루 확진자가 40명을 넘은 것은 5월 14일(44명) 이후 49일 만이다.

새 사회적 거리두기 시행 이틀 만에 1단계 기준인 하루 평균 34명 미만을 넘었다.

신규 확진자 중 타 시도 확진자 8명을 포함한 15명이 부산진구 감성주점 3곳 관련 확진자들이다.

서울 확진자가 다녀간 A 감성주점 접촉자 290여 명을 조사한 결과 부산 1명, 대전 1명 등 이용자 2명이 확진됐다.

이 주점을 방문한 서울 확진자가 이용한 해운대구 숙박업소에서도 일행 3명과 업소 직원 1명이 추가 감염됐다.

또 다른 서울 확진자가 방문한 B 감성주점에서도 이용자 2명이 확진됐다. 다른 유증상 확진자가 이용한 C 감성주점에서는 종사자 2명이 감염됐다.

지금까지 감성주점 3곳 관련 확진자는 이용자 9명, 종사자 2명, 접촉자 4명 등 15명에 달한다.

부산시는 해당 주점 이용자 조사를 확대하고 방역 수칙 위반 여부를 확인하고 있다.

집단감염이 이어지는 수산업계에서도 기존 확진자가 발생한 사업장 근로자 3명이 격리 중 확진돼 관련 확진자는 11개 업체, 73명으로 늘었다.

그 외 인도네시아에서 입국한 4명, 인천 확진자의 지인 1명, 경남 양산 확진자의 접촉자 2명이 각각 확진됐다.

감염 원인이 불분명한 사례는 10명이었고 가족·지인 간 감염이 다수 나왔다. 특히 이날 확진자 41명 중 58.5%가량인 24명이 20∼30대 확진자였다.

이들이 감성주점 등을 이용하는 과정에서 외지 방문객과 접촉해 감염이 확산한 것으로 시는 파악했다.

부산에서는 지난달 21일 감염 추이와 민생 경제 어려움을 고려해 유흥시설 5종 등의 영업시간을 기존 자정에서 시간제한 없이 전면 허용했다.

이어 이번 달 1일부터는 사적 모임 인원을 8인까지 허용하는 새 사회적 거리두기 1단계를 시행한 상태다.

부산시 관계자는 "휴가철 다중이용시설 방문을 자제하고 방역 수칙을 더 철저히 지켜달라"고 당부했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr