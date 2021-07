[아시아경제 전진영 기자] 5월 미국 무역수지 적자가 약 80조원을 기록했다.

미 상무부는 2일(현지시간) 지난 5월 상품·서비스 등 무역수지 적자가 712억달러(80조 8832억원)으로 전월보다 3.1% 증가했다고 밝혔다.

이같은 수치는 전문가 전망치인 714억 달러를 소폭 하회했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr