美 6월 일자리 85만개 증가…실업률 5.9%

[아시아경제 전진영 기자] 미국 노동부는 6월 비농업 일자리가 85만개 증가했다고 2일(현지시간) 밝혔다.

미국 일자리 수는 올해 들어 6개월째 증가세를 이어가고 있다.

미국 노동부는 코로나19 확산이 심했던 2020년의 상황보다는 높은 수치를 기록했다고 판단했다.

실업률은 전월 5.8%에서 5.9%로 0.1%포인트 상승했다.

