도쿄 일주일 코로나 신규확진자 18％ 늘어…"무관중 올림픽 고려"

[아시아경제 전진영 기자] 올림픽 개막을 3주 앞두고 도쿄의 코로나19 확산 속도가 빨라지고 있다. 일본 정부는 경기장에 1만 명 이하의 관람객을 수용한다는 계획의 수정을 검토하고 있으며 감염 확산 상황에 따라서는 무관중 대회가 열릴 수 있다는 관측도 나오는 상황이다.

2일 NHK에 따르면 이날 신규 확진자는 1777명으로 누적 확진자는 총 80만 4036명으로 늘었다. 사망자는 25명 증가한 1만 4846명이다.

이날 도쿄의 신규확진자 수는 660명으로 확진자 증가 폭은 전주 대비 574명(18.0%) 늘었다.

감염 확산세에 도쿄 올림픽 관중 수용 여부도 다시 쟁점으로 떠올랐다. 오는 8일 관중 수용 여부를 두고 정부, 도쿄도, 도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회, 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC)가 대표회의를 열고 최종 판단을 내릴 예정이다.

고이케 유리코 도쿄 지사는 이날 정례 기자회견에서 “감염상황을 주시하면서 무관중(경기)도 하나의 방법으로 고려할 필요가 있다”고 말했다.

