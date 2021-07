김경수 지사, 대한민국 동행세일서 경남 특산품 판촉 나서

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 김경수 경남도지사가 2일 ‘대한민국 동행세일’ 홍보방송인 온에어 뉴스에 출연해 경남 제품을 홍보하는 등 판촉전을 펼쳤다.

중소벤처기업부가 주관하는 ‘대한민국 동행세일’은 대형 유통업체와 제조업체, 전통시장과 소상공인 등 다양한 주체들이 참여해 전국 단위로 진행되는 대규모 할인·판촉 행사다.

지난해 처음 개최했고 코로나19 상황을 고려해 비대면·온라인 위주로 오는 11일까지 진행한다.

이날 김 지사는 경남도가 운영하는 e경남몰과 도내 9개 시군 운영 각 온라인 몰의 판촉행사, 라이브 커머스, 전통시장 이벤트 등 경남 내에서 진행 중인 다양한 이벤트 및 할인행사를 소개했다.

김지사는 “이번 동행세일을 통해서 상품을 구매하시면 할인행사가 겹쳐 있으니 나는 득템하고 우리 모두에게는 보탬이 되는 기회를 놓치지 않으시기를 바란다”고 말했다.

오는 3일 네이버에서 도내 4개 업체의 제품이 라이브커머스 방식으로 판매된다며 관심을 당부하기도 했다.

라이브커머스는 소비자들이 진행자 및 다른 소비자들과 실시간 채팅으로 소통하는 가운데 판매가 이뤄지는 방식으로, 하동의 녹차명란김·남해의 미니단호박·통영의 쑥인절미·산청의 도라지청 등이 판매된다.

‘옥션’에서 4일까지 진행되는 ‘동행세일 랜선 전국투어! 지역 특화상품 집콕 쇼핑 특가’ 기획전에서는 경남 지역 10개 업체가 참여해 상품을 판매한다.

경남도가 운영하는 e경남몰과 도내 시군이 운영하는 온라인 몰 9곳에서는 최대 50%의 할인행사가 펼쳐지고 있다. 구매자를 대상으로 추첨을 거쳐 500만원 규모의 경남사랑상품권을 지급한다.

