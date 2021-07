이준석 "윤석열 직권남용 있었다면 지지율 지금보다 덜 했을 것"

[아시아경제 조성필 기자] 이준석 국민의힘 대표는 2일 "윤석열 전 검찰총장이 직권남용에 해당하는 부분을 했다고 하면 국민들이 지금까지 보낸 지지보다 훨씬 덜한 지지를 보낼 것"이라고 말했다.

이 대표는 이날 충남 천안의 신부문화공원에서 열린 '청년이 묻고 준스톱이 답하다' 행사에서 "윤 전 총장의 경우 제기된 의혹이 있어도 지금 단계에서는 여론조사 지지율, 나중에는 득표율로 국민이 수치적 평가를 내리게 돼있다"며 이같이 말했다. 그는 "윤 전 총장이 장모가 법적인 처분을 받는 데 영향을 끼쳤다면 그건 본인의 문제가 된다"며 "그게 드러나면 연좌제 이전에 본인에게 치명타겠지만 지금 단계에선 윤 전 총장이 영향을 끼친 사실이 드러나지 않았다"고 했다.

해당 발언은 발언대에 선 한 청년이 '대한민국은 연좌를 하지 않는 나라'라는 이 대표의 발언에 문제를 제기하면서 나왔다. 이 청년은 "작년만 해도 연좌제 느낌으로 엄청 몰아가던 사건(조국 전 법무부 장관 일가 의혹)이 있었는데, 과거 국민의힘 모습과 상반된 것 아니냐"고 물었다.

이 대표는 여권의 유력 대권주자인 이재명 경기지사의 전과 기록을 끄집어내기도 했다. 이 대표는 "검사 사칭 등 이해할 수 없는 전과 기록을 갖고 계신다"며 "그 부분이 문제가 되지 않았던 이유는 선출직인 시장과 도지사로 당선됐기 때문"이라고 주장했다. 임명직보다 도덕성 검증이 엄격하게 적용되지 않았다는 얘기로 풀이된다.

이 대표는 앞서 충남 아산에서 취재진과 만나 더불어민주당 송영길 대표가 '윤 전 총장과 처가는 경제공동체'라는 취지로 발언한 데 대해서는 "합리성을 갖고 이야기를 한 것인지 아니면 단순히 엮으려고 한 것인지가 궁금하다"고 말했다. 그러면서 "박근혜 전 대통령과 최순실 씨의 경제 공동체론은 퇴임 후에 최 씨가 박 전 대통령을 위해 그 돈을 쓰기로 했다는 가정에 따른 것"이라고 덧붙였다.

조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr