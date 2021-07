[아시아경제 박종일 기자] 이성 구로구청장이 1일 씨네Q 신도림에서 열린 서울구로국제어린이영화제에 참석했다.

이성 구로구청장, 김한기 집행위원장 등이 함께한 이날 행사에서는 사전 녹화된 영상 인사말 송출, 개막작 ‘그레타 툰베리’ 상영이 진행됐다.

7일 동안 열리는 영화제 기간에 총 187편의 영화가 씨네Q 신도림, 신도림오페라하우스와 온라인 플랫폼 무비블록에서 상영된다.

이성 구청장은 “7일 간의 영화 축제에 많은 관심과 참여를 바란다”며 “주민들의 안전을 위해 방역수칙을 철저히 준수하겠다”고 전했다.

