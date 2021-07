생활지음, 가상인간 모델 루이의 리얼한 화보 공개

글로벌 의자 전문 기업 ㈜파트라의 온라인 브랜드 생활지음은 브랜드 모델 가상인간 루이 리와 함께한 화보 사진을 공개했다.

파트라X생활지음의 가상인간 모델 루이는 Ai인공지능 기술로 만든 버추얼 유튜버로 최근 한국관광공사의 ‘대한민국 안심여행’ 캠페인 모델로 발탁되는 등 활발한 활동을 이어가고 있다.

루이는 ‘생활지음과 함께하는 버추얼 휴먼 루이의 하루’ 화보에서 자연스럽고 사랑스러운 매력을 발산했다. 파트라X생활지음의 제품으로 가득한 공간에서 하루를 보내는 콘셉트의 이번 화보에서 루이는 가상인간이라고는 믿기지 않는 이질감 없는 모습으로 화제를 모았다.

공개된 사진 속 루이는 생활지음 미오 완두콩 키즈 테이블 책상 앞, 미오 키즈 소파에 앉은 아동 모델과 함께 장난을 치는 자연스러운 모습을 보여줬다. 생활지음 엔나 의자에 앉아 모노 테이블에 기대 음악을 듣는 루이의 모습에서는 일상 속 행복을 만끽하는 즐거운 표정이 돋보인다.

이번 화보에서 루이는 생활지음 모노 테이블과 엔나 의자, 포베드 접이식 소파베드, 클라우드 리클라이너 등 다양한 제품이 조화롭게 어우러진 공간에서 하루를 보내며 생활 속 작은 행복을 찾는 모습을 잘 표현했다.

파트라 온라인사업본부 이찬규 본부장은 “생활 공간에서 은은하게 빛나며 행복을 선사하는 생활지음 제품과 가상인간으로는 보기 드물게 자연스러운 루이의 매력이 잘 어우러진 화보가 좋은 반응을 얻고 있다”며 “파트라X생활지음은 R&D에 집중하는 브랜드로서, 자체 의자연구소와 가구연구소에서 제작한 우수한 제품을 알리기 위해 가상인간 모델 루이 등 다양한 분야의 아티스트와 협업을 통해 소비자에게 다가갈 것”이라고 전했다.

