미니라이프, 애드플라이 인수… ‘미니에이전시’로 새로운 시작

종합 플랫폼 ‘미니 라이프’가 광고전문업체 ‘애드플라이’를 인수했다.

인수 된 ‘애드플라이’는 ‘미니에이전시로’ 상호를 변경하여 새롭게 시작할 예정이다.

애드플라이는 2017년 설립된 광고전문업체로 창립 3개월만에 월 매출 2억 달성 및 클라이언트 재가약률 70%를 돌파하는 등의 쾌거를 이룬 바 있다.

나아가 2018년에는 신규 계약수 400건 돌파, 2019년은 신규 계약수 1000건을 돌파하면서도 재계약률 70%를 유지하는 등의 업적을 세웠다.

2020년에는 연 매출 150억 달성과 동시에 재계약률이 75% 상승하며 마케팅 인프라를 확장하기도 하였다.

이번 인수합병을 통해 애드플라이는 ‘미니에이전시’로 새출발하며 사업 규모가 대규모 확장될 것으로 예상된다

해당 업체 관계자는 “기존 타 마케팅 서비스를 제공하는 기업들의 문제점을 파악하고 보완하여 차별화된 전략과 전문화 된 서비스를 제공하여 소비자들에게 다가갈 예정이다”라며 “단기간 클라이언트의 만족과 큰 성장을 이룬 기존 애드플라이의 장점을 더해 미니라이프와 함께 더욱더 성장하겠다”라고 전했다.

한편, 애드플라이를 인수한 미니라이프(MINI LIFE)는 일상생활 속 필요한 여러 서비스를 지원하는 종합 플랫폼으로, 국내에선 다소 참여하기 어려운 탈중앙화 금융 서비스 ‘DE FI’부터 실생활에 필요로 하는 온라인 쇼핑까지 지원하는 플랫폼이다.

