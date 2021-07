독일 No.1 더마코스메틱 브랜드 ‘세바메드’ 코스트코에서 스페셜 팝업 스토어 선보인다

독일 No.1 더마코스메틱 브랜드 ‘세바메드’가 오는 5일(월)부터 18일(일)까지 약 2주간 코스트코 울산점과 천안점에서 스페셜 로드쇼를 진행한다.

‘세바메드’는 브랜드 전속 모델 배우 이보영과 함께 브랜드 강점인 ‘pH 5.5 밸런스 케어’를 강조하는 마케팅 활동을 펼칠 계획이다.

이번 로드쇼에서는 연약한 아기 피부를 위한 ‘베이비 워시’ 와 ‘베이비 로션’을 비롯해 올리브에서 추출된 식물 유래 보습 성분이 함유된 올인원 워시 ‘올리브 페이스 앤 바디워시’, 끈적임이 적고 흡수가 빠른 사계절용 로션 ‘모이스처라이징 바디로션’, 머리부터 발끝까지 한 번에 세정할 수 있는 ‘리퀴드 페이스 앤 바디워시’ 등 브랜드 인기 제품 14종을 만나볼 수 있다.

독일 No.1 더마코스메틱 브랜드 ‘세바메드’ 관계자는 “본격적인 여름철을 맞아 다양한 피부 고민으로 걱정하는 사람들을 위해 준비했다”며 “이번 코스트코 울산점과 천안점 로드쇼를 통해 세바메드 만의 우수한 제품력을 경험해 보기를 바란다”고 말했다.

이어 “앞으로도 로드쇼를 비롯해 다양한 프로모션을 계획해 소비자들에게 세바메드 제품을 꾸준히 선보일 예정이다”며 “온라인과 오프라인을 아우르는 다양한 활동을 펼쳐 소비자들과 더욱 적극적으로 소통할 예정으로, 많은 기대 바란다”고 덧붙였다.

한편, 국내 1위 샴푸 브랜드인 ‘TS샴푸’의 제조사인 TS트릴리온에 인수된 ‘세바메드’는 서울 영등포구 양평동에 ‘세바메드’ 오프라인 플래그십 매장을 오픈했다. 독일 세바파마 그룹이 론칭한 브랜드로 독일 더마코스메틱 브랜드 시장점유율 1위를 차지하고 있다. 전 세계 126개국에 수출되고 있으며, 국내에서는 면세점과 백화점을 비롯해 대형마트, 약국 그리고 국내 대표 H&B스토어인 올리브영, 롭스 등에 입점했다.

