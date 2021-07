꿈이 현실이 된다...대한상공회의소 광주인력개발원

광주 지역 취업 준비생들 내에 취업 일등 공신으로 평가받으며 맞춤형 지역 인재 양성의 산실이 되고 있는 곳이 있다. 대한상공회의소 광주인력개발원(이하 광주개발원)은 1994년부터 대한상의가 운영하고 있는 곳으로 직장은 고사하고 일자리 찾기조차 쉽지 않은 요즘, 나만의 특화된 전문 교육을 제공하고 있는 곳이다.

전례 없는 고용 한파를 물리치며 취업준비생들을 ‘꿈’의 직장으로 입성시켜 주는 광주개발원은 청년들의 대기업 취업의 꿈을 현실로 실현시켜 주고 있다.

지난해 한준섭(24)씨는 광주인재개발원의 자동화설비제어 과정을 수료한 뒤 67:1의 경쟁률을 뚫고 GGM 기술직 신입 사원으로 입사했다.

광주글로벌모터스(GGM)는 현대자동차 완성차를 생산하는 광주시-현대차의 합작 법인으로, 2019년 광주형 일자리 정책을 통해 출범됐다.

한씨는 PLC, 공압, 유압, PC 제어 등 설비 보전 분야의 핵심 기술을 공부했다. 그는 “자격증 취득이라는 뚜렷한 목표가 있었기 때문에 관련 기술을 익히기 위해 최선을 다했다”며 광주개발원 교육 수강 후기를 전하기도 했다.

한씨는 1년간 취업 훈련을 받으며 기계정비산업기사, 설비보전기능사 자격증을 따고 개발원에 다니면서 자격증을 7개까지 늘렸다.

한씨는 “자동차과를 나왔지만, 실습 경험이 부족해 전문 기술을 배우는 데 한계가 있었다”며 “그러다 보니 취업하는 데 어려움이 있었지만, 남들보다 빨리 광주인력개발원을 선택해 기술을 배운 게 입사로 이어진 것 같다”고 덧붙였다.

광주개발원에서는 누구에게나 맞춤형 교육 과정을 제공한다. 전문 직업인이 되고자 하는 예비 직업인, 직장 생활에서 부족한 부분을 채우고자 하는 직업인, 퇴직자를 위한 재취업 교육 등 누구에게나 열려 있는 커리큘럼이 준비되어 있다.

광주인력개발원 조명희 원장은 “광주개발원을 통하면 실제 현장에서 바로 통용되는 현장 실무 교육을 제공받을 수 있다.”고 전했다.

