日 코로나19 확산세에…올림픽 유관중 고집하던 스가 입장 선회?

[아시아경제 권재희 기자] 도쿄를 중심으로 일본의 코로나19 바이러스가 재확산하는 가운데 오는 23일 개막 예정인 도쿄올림픽의 일부 경기를 무관중으로 진행하는 방안이 부상하고 있다.

2일 요미우리신문에 따르면 일본 정부와 도쿄올림픽·패럴림픽 대회 조직위원회는 대형 경기장이나 야간에 펼쳐지는 도쿄올림픽의 일부 경기를 무관중으로 진행하는 방안을 협의 중인 것으로 알려졌다.

올림픽 경기가 주로 열리는 도쿄도의 코로나19 재확산으로 방역대책을 한층 강화해야 한다는 지적이 나오면서다.

이에 따라 일본 정부와 대회조직위는 '최대 1만 명 입장'을 가정해 오는 6일로 잡았던 개·폐회식과 축구, 야구 등 7개 경기의 입장권 재추첨 결과 발표를 연기하기로 했다.

앞서 일본 정부와 대회 조직위원회, 도쿄도는 지난달 21일 국제올림픽위원회(IOC), 국제패럴림픽위원회(IPC) 등과 개최한 5자 회의에서 경기장당 수용 정원의 50% 범위에서 최대 1만 명까지 국내 관람객 입장을 허용키로 한 바 있다. 그러면서 오는 12일 이후로도 긴급사태나 중점조치가 발효한 상황에선 무관중 개최를 포함하는 대책을 강구하기로 했다.

이런 가운데 도쿄 지역에서 전날 673명의 신규 확진자가 나오는 등 신규 감염자 기준으론 긴급사태 상황을 맞았다.

도쿄도가 전날 개최한 회의에선 현재의 감염 확산 추세가 이어질 경우 지난달 30일을 기점으로 4주가 지난 오는 28일에 하루 확진자가 1000명을 넘을 것이라는 전문가 의견이 제시되기도 했다.

도쿄는 여러 지표 가운데 신규 감염자 수의 경우 하루 500명 이상이면 '만연 방지 등 중점조치(중점조치)'보다 심각한 긴급사태 선포 상황(폭발적 확산)에 해당한다.

신규 감염자 발생 추이로만 보면 일본 정부가 지난달 21일부터 긴급사태를 대체해 오는 11일까지 적용키로 한 중점조치의 방역대책 수위를 높여 긴급사태를 재선포해야 하는 상황인 것이다.

이런 배경에서 유관중 개최를 고집해온 스가 요시히데 총리는 1일 약식 기자회견에서 긴급사태 재선포 상황이면 무관중으로 개최할 수도 있다고 밝혀왔다며 정부와 조직위 등의 5자 회의에서 최종 결정될 것임을 강조했다.

요미우리신문은 도쿄의 신규 감염자가 증가세를 보이면서 일본 정부 내에서 수도권에 적용 중인 중점조치를 해제하기 어려울 것이라는 견해가 강해지고 있다며 중점조치 연장 후에도 감염 상황이 개선되지 않을 경우 올림픽 기간에 긴급사태 재선포가 이뤄질 수 있다고 지적했다.

그러면서 유동 인구를 억제하기 위해 대형 경기장이나 야간에 실시되는 일부 경기를 무관중으로 개최하는 쪽으로 기울고 있다고 일본 정부 내의 분위기를 전했다.

이와 관련, 사이타마, 지바현 등 올림픽 경기가 펼쳐지는 수도권 2개 지역의 광역단체장은 야간 유동 인구를 늘릴 수 있는 오후 9시 이후의 경기를 무관중으로 열어 달라고 대회 조직위에 요청했다.

도쿄올림픽에선 현지 시간으로 개·폐회식과 18개 종목의 경기가 오후 9시 이후까지 이어진다.

일본 정부는 오는 8일 코로나19 대책본부 회의를 열어 도쿄와 오사카 등 10개 도도부현(광역자치단체)에 적용 중인 중점조치 연장 여부를 정식으로 결정할 예정이다.

이 결과를 토대로 다시 IOC 등과 올림픽 관련 5자 회의를 개최해 악화한 코로나19 상황을 반영해 관중 수용 문제를 어떻게 할지 구체적인 방향을 정할 것으로 보인다.

