조선호텔앤리조트, 어린이 위한 '조선 주니어 김치' 3종 출시

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트가 어린이 전용 김치를 출시한다.

조선호텔앤리조트는 조선호텔 김치의 경험을 담아 엄선된 재료의 순수한 맛을 살린 어린이 전용 김치 '조선 주니어 김치'를 선보인다고 2일 밝혔다. '조선 주니어 배추김치·백김치·백깍두기' 등 총 3종을 신세계백화점, SSG푸드마켓 오프라인 매장과 쓱닷컴 등 온라인샵을 통해 판매한다.

조선 주니어 김치는 식품안전관리인증기준(HACCP)을 받은 조선호텔 김치공장에서 제조한다. 어린이들이 안심하고 먹을 수 있도록 식품 첨가물이나 화학 조미료를 일체 사용하지 않고 배추부터 고춧가루까지 순수 국산 재료만을 엄선해 담갔다는 설명이다. 과일의 단맛을 이용해 깔끔하면서도 시원한 맛을 냈다.

고춧가루를 사용하지 않고 비트와 양배추로 색과 맛을 낸 백깍두기를 포함해 배추김치, 백김치 등으로 상품 구성을 다양화했으며 아이들이 한 입에 먹기 좋은 크기로 잘라 별도 손질 없이도 가정에서 쉽게 맛 볼 수 있다.

조선 주니어 김치 판매가는 한 캔(400g)에 9800원이다.

오세창 조선호텔앤리조트 RSP팀(리테일상품팀) 팀장은 "상반기 조선호텔 김치 매출 신장율이 전년 동기간 대비 30% 이상 신장세를 보이는 등 국산 재료를 사용하면서도 믿을 수 있는 프리미엄김치 브랜드에 대한 요구가 증가하고 있다"며 "저염도의 자극적이지 않으면서도 특유의 건강한 김치 맛을 살린 어린이 전용 김치 역시 프리미엄 김치시장에서 성장성이 매우 높을 것으로 예상된다"고 말했다.

한편 조선호텔 김치는 2002년 웨스틴 조선 서울 고객들에게 호텔 내 김치에 대한 판매 요청이 이어지면서 상품으로 첫 선을 보였으며 깔끔한 맛으로 호응을 받으면서 2003년부터 신세계백화점 내에서 일반 판매를 시작했다.

