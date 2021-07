양천구, 여름철 환경오염행위 특별감시

여름철 집중호우 대비 오염물질 배출업소 점검...하천 순찰 및 시설복구 기술지원 추진

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 6월 말부터 8월 말까지 여름철 집중호우를 대비, 환경오염행위 특별감시를 실시한다.

이번 특별감시는 여름철 집중호우 기간에 하천 및 공공수역의 환경오염행위를 예방·방지하기 위해 계획, 오염물질 배출사업장과 취약지역을 대상으로 진행한다.

구는 감시·단속을 3단계로 구분, ▲배출사업장이 자체점검할 수 있도록 안내·홍보 ▲집중호우시 순찰과 단속 강화 ▲시설복구 필요시 기술지원으로 추진할 계획이다.

특히, 장마철이나 여름철 집중호우를 틈타 사업장 내 보관하거나 방치하고 있는 환경오염물질의 무단투기 등 환경오염 행위를 단속하기 위해 환경오염물질 배출사업장과 폐기물 장기보관·방치지역을 집중적으로 감시할 계획이다.

구는 이를 위해 민·관 합동으로 하천 순찰활동을 더욱 강화한다.

김수영 양천구청장은 “집중호우를 틈탄 환경오염행위가 발생하지 않도록 환경감시 활동을 강화할 것이며, 환경오염행위를 발견 시 국번없이 ☎128, 또는 ☎120으로 신고해주기 바란다”면서 주민의 철저한 신고정신과 사업주의 책임감 있는 환경의식을 당부했다.

