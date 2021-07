이낙연 캠프, 후원계좌 개설 하루 만에 8억 원 모금

"정권 재창출 여망 담긴 것" 10만원 이하 소액 후원자 99%

[아시아경제 오주연 기자] 더불어민주당의 유력 대권주자 중 한 명인 이낙연 전 대표가 후원계좌를 개설한 지 하루 만에 8억원이 넘는 후원금을 모금했다.

1일 이 전 대표 경선캠프에 따르면 지난달 30일 오후 개설돼 공개된 후원계좌에 1일 오후 5시까지 1만5525명이 총 8억1425만원의 후원금을 보낸 것으로 집계됐다.

지난 19대 대선 경선 당시 문재인 후보 측이 경선 후원계좌를 오픈한 지 이틀 만에 1만여 명의 국민들로부터 후원금 7억 원을 모금한 것보다 훨씬 빠른 속도라는 것이 이 전 대표 측 설명이다.

배재정 대변인은 "후원금 쇄도는 이 후보의 본선 경쟁력에 대한 믿음과 정권 재창출 여망이 담긴 것으로 보인다"고 말했다.

경선캠프 명칭은 이 후보가 출마선언을 하는 5일 공개할 예정이다. 캠프 소식지 '여니통신'도 이 날짜로 창간될 예정이다.

