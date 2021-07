[포토]오승록 노원구청장, 여름방학 대학생 구정 체험 사전교육 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 1일 오전 11시 구청 6층 소강당에서 진행된 여름방학 대학생 구정현장체험 사전교육에 참석해 참여자들에게 격려의 말을 전했다.

2021년 여름방학 대학생 구정 현장 체험은 7월1~30일 운영한다. 총 766명이 신청해 9.6:1이라는 경쟁률을 뚫고 80명이 최종 선정됐다.

올해는 대학생들의 경험을 넓히기 위해 보건소 예방 접종실 및 역학조사실, 청소년시설 및 복지시설 등 현장체험 사업 위주로 배치, 구정 현장을 더욱 생생하게 느낄 수 있도록 했다.

이날 사전교육은 오승록 구청장을 비롯한 현장체험을 앞둔 대학생 80명이 참석한 가운데 격려사, 기념촬영, 근무교육 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “높은 경쟁률을 뚫고 선정돼 진심으로 축하드린다”며 “짧은 기간이지만 안전하고 즐겁게 최선을 다해 주고, 의미 있는 경험이 되길 진심으로 바란다”고 말했다.

