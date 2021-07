[아시아경제 박종일 기자] 이성 구로구청장이 6월30일 오전 11시 구로구푸드뱅크마켓센터에서 열린 ‘구로구사회복지협의회’ 푸드뱅크마켓센터 위·수탁 개소식에 참석했다.

이성 구로구청장, 김한기 구로구사회복지협의회 회장, 박동웅 구로구의회 의장 등이 함께한 이날 행사에서는 구로구사회복지협의회 위탁 운영에 대한 말씀, 구로구푸드뱅크마켓센터 우수 기부자 감사장 수여식, 시설 라운딩 등이 진행됐다.

이성 구청장은 “구로구사회복지협의회의 구로구푸드뱅크마켓센터 위탁 운영을 통해 기부문화가 더욱 활성화될 것을 기대한다”며 “구청도 기부자에 대한 예우와 나눔문화 활성화에 최선을 다하겠다”고 전했다.

