목포공공도서관, 민화 전시회 개최

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 목포공공도서관은 7월부터 9월까지 도서관 1층 전시공간에서 평생학습 프로그램 수강생이 참여하는 민화 전시회를 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 전시회는 봄 평생학습 프로그램으로 운영된 ‘민화 그리기’에 참여한 수강생 12명의 민화 그림 24작품을 선보이는 자리다.

전시회는 옛 그림을 현대에서 되살려 생활 속에 녹여내는 고민에 대한 해석을 담고 있다.

전시에 참여한 한 수강생은 “도서관에서 공부한 것을 발표하는 자리가 되어 뜻깊게 생각한다”며 “서예와 민화 협업에 아이디어를 얻고, 서예 강좌 수강생들과 소통하고 함께하는 평생학습의 장이 됐다”고 말했다.

목포공공도서관은 1층 전시공간에서 한글 문해 어르신 시화전, 캘리그래피 강사 초대전, 생활자수 강사 초대전 등 생활 속 평생학습 확산을 위한 전시를 꾸준히 개최하고 있다.

오준경 관장은 “100세 시대를 맞이해 앞으로 도서관은 차별화되고 특색있는 평생학습 프로그램 운영할 것”이라며 “지역민이 자기 역량을 강화하고 배움을 사회 환원할 수 있는 토대를 마련하기 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr