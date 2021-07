[아시아경제 조슬기나 기자] 미국의 실업 지표인 '주간 신규 실업수당 청구 건수'가 코로나19 사태 이후 최저치를 기록했다. 전문가 전망치도 하회하면서 시장의 예상을 넘어서는 고용 회복세를 보였다.

미국 노동부는 지난주(6월 20~26일) 신규 실업수당 청구 건수가 36만4000건으로 집계됐다고 1일(현지시간) 밝혔다. 이는 전주 대비 5만1000건 줄어든 수치다. 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 최저치를 경신했다. 이는 다우존스 시장 전망치(39만건)도 밑돌았다. 고용 회복세가 시장의 예상을 뛰어 넘었음을 뜻한다.

추세를 확인할 수 있는 4주 이동 평균 청구 건수 역시 7만5000건 줄어든 348만건으로 작년 3월21일주 이후 가장 낮았다.

다만 최소 2주간 실업수당을 청구하는 계속 실업수당 청구 건수는 374만건으로 전주보다 5만6000건 증가했다.

