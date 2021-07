소액투자 가능한 단지내 상가 각광...‘동대구역 우방아이유쉘 단지내 상가’ 분양

정부의 강력한 부동산 규제와 은행의 저금리 기조 등이 지속되면서 소액으로 투자가 가능한 상가투자 시장으로 시중의 뭉칫돈이 몰리고 있다. 특히 요즘처럼 은행금리가 낮은 때에는 대출을 받아 투자하더라도 이자부담이 적어 리스크가 적다는 장점이 있어 상가투자가 더욱 각광을 받는 추세다. 게다가 상가는 아파트에 비해 대출규제가 덜하고 초기 자금부담이 적다는 장점이 있어 3040세대로 투자연령이 낮아지는 것도 눈에 띄는 현상이다.

이러한 가운데 대구광역시 동구 신천동 70-1번지 일대에 자리하는 동대구역 우방 아이유쉘 단지내 상가가 7월 공개입찰할 예정이어서 투자자들의 관심이 몰리고 있다. 눈에 띄는 점은 동대구역 우방 아이유쉘 단지내 상가는 전용면적 34~84㎡의 실속 있는 중소형으로 구성되어 투자자들의 초기자본 부담을 줄어 투자 진입장벽을 낮췄다는 점이다. 면적이 작아 분양가가 비교적 저렴하기 때문에 3040 젊은 세대나 주부 등 소액투자자들이 적은 금액을 투자해 안정적인 수익을 내기에 적합하다는 평가를 받는다.

소액투자가 가능한 상품이라 하더라도 성공적인 투자를 위해서는 상가 주변 배후수요, 교통망, 유동인구, 상권 등을 꼼꼼히 살피는 건 필수다. 동대구 네거리에 위치하는 KTX 동대구역, 동대구복합환승센터, 도시철도 1호선 동대구역 유동고객 뿐만 아니라 바로 옆 400여 개 이상의 객실을 보유한 토요코인호텔 이용객까지 배후수요로 확보하는 역세권 상가로, 지난해 12월 대구도시철도 엑스코선이 예비타당성조사를 통과한 것도 호재로 작용한다. 게다가 위치적으로 우방 아이유쉘, 포스코 더샵, 동화 아이위시 등 동대구역 인근에 새롭게 형성되는 2천여 세대 대규모 브랜드타운의 맨 앞자리에 위치해 투자가치가 더욱 남다르다. 브랜드 아파트 타운은 지역 주택시장의 시세를 리딩하며 아파트 단지가 오롯이 하나의 상권을 형성하고 있다고 할 수 있다. 여기에 단지 주변에 대규모 아파트촌이 형성돼 있다면 시너지 효과까지 기대할 수 있다.

동대구역 우방 아이유쉘 단지내 상가는 3면이 도로변에 노출된 스트리트형 상가로 전체 구성을 1층 개방형으로 조성해 가시성을 확보하였고 동시에 상가 진입의 편의성을 높였다. 1층 상가는 유동인구 유입이 손쉬워 상권 활성화나 수익률을 높이는데도 유리하다. 또한 주민생활과 연계되어 있다는 점도 주목할 만하다. 주민운동시설, 경로당, 어린이집, 작은도서관, 휴게광장 등 입주민들의 커뮤니티시설이 상가 점포가 위치한 1층에 자리해 오가는 입주민을 자연스럽게 리드한다.

61.3%나 되는 높은 전용률도 눈에 띄는 장점이다. 전용률이 높으면 실사용 면적이 넓어져 점주들에게는 활용가치를, 투자자들에게는 자산가치를 높여준다.

분양관계자는 “동대구역 우방 아이유쉘 단지내 상가는 중소형 점포가 많다보니 소액으로 부담없이 역세권 상가에 투자할 수 있는데다 계약즉시 전매가 무제한 가능하기 때문에 상가분양 문의가 끊이지 않고 있다”고 말했다.

동대구역 우방아이유쉘 단지내 상가는 31개 점포를 7월 중 공개입찰 방식으로 분양할 예정이며, 분양홍보관은 현대아울렛 옆(대구 동구 동부로 22길 63)에 위치해있다.

