‘Thank 유 캠페인’, 한국유가공협회, 대한적십자사, 아트펌컴퍼니 공동주관 참여 협약 체결

사단법인 한국유가공협회(회장 이창범)와 대한적십자사(회장 신희영), ㈜아트펌컴퍼니(프로듀서 김형석)가 ‘Thank 유 캠페인’을 공동 주관한다고 밝혔다. 본 캠페인은 코로나19로 어려운 우리 사회의 문제들을 해결하기 위한 전 국민 참여형 캠페인으로 6월 30일 MOU 협약을 시작으로 국내 유업체와 함께 다양한 내용으로 캠페인이 전개된다.

‘Thank 유 캠페인’의 일환인 ‘Thank 유 나눔 사업’은 ‘Thank 유 1004 장학금’과 ‘Thank 유 1004 빨간 상자’ 캠페인이 진행되며 본 캠페인은 프로그램에 참여만 해도 1,004원이 적립되어 연말에 대한적십자사로 기부한다.

‘Thank 유 1004 장학금’은 코로나19로 인한 교육 불평등으로 재능이 있어도 꿈을 위한 도전을 하기 힘든 청소년들에게 지원될 예정이다. ‘Thank 유 1004 빨간 상자’는 유제품 등으로 구성되어 코로나19로 건강식을 챙기기 힘든 독거노인, 조손가정 아동·청소년 등 취약계층과 현장에서 코로나19와 싸우며 고군분투하는 숨은 영웅인 의료진, 봉사원들에게 유제품이 전달될 예정이다.

‘Thank유 캠페인’은 농림축산식품부, 한국유가공협회, 우유자조금관리위원회가 주최하며 한국유가공협회, 대한적십자사, 아트펌컴퍼니가 주관하고 2021년 7월부터 11월까지 5개월 동안 진행한다. 한편 한국유가공협회와 대한적십자사 그리고 아트펌컴퍼니는 ‘Thank 유 캠페인’을 공공기관, 기업, 국민과 함께 연대와 협력으로 코로나를 극복하고 포스트 코로나 시대를 준비하는 전 국민 캠페인으로 발전시켜 나갈 계획이다.

자세한 내용은 ‘Thank 유 캠페인’ 공식 홈페이지를 통해서 확인할 수 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr