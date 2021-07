[아시아경제 나주석 기자] 김기현 국민의힘 원내대표는 1일 정무특보로 김용환 보좌관을 임명했다.

김 원내대표 측에 따르면 김 신임 정무특보(별정직 2급상당)는 고려대 일반대학원 사회복지학과를 졸업하고 17대 국회에서 7급 비서로 정치권에 입문한 뒤 국회의장 공보비서관, 대통령비서실 대변인 행정관 등을 맡았다.

김 정무특보는 그동안 국회 국방위원장·환경노동위원장 선임보좌관 등을 역임한 정무공보 전문가로, 21대에서는 김 원내대표의 선임보좌관으로 활동했었다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr