양산시, 어곡산업단지 내 사용 종료 매립시설 안전 점검 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 양산시는 어곡산업단지 내 매립 종료 후 사후 관리 중인 ㈜유하브이엘 매립시설 현장을 방문해 관리실태를 확인하고 안전 점검을 했다고 1일 밝혔다.

시는 관리업체 대표를 만나 현재 축대벽과 제방의 균열 등으로 인해 수질오염과 안전사고가 우려되므로 정밀안전진단을 실시하는 등 안전관리를 빈틈없이 하도록 조치했다.

매립장은 과거 ㈜원광개발이 1999년~2010년까지 운영했으며, 사후관리기간은 20년으로 2031년까지다.

규모는 매립 면적 2만8538㎡이며 현재 지정폐기물 24만t, 일반폐기물 53만t이 매립돼 있다.

당초 운영업체 원광개발이 부도 처리됨에 따라 양산시와 낙동강유역환경청이 공동으로 관리하던 중 2019년 8월부터 유하브이엘이 인수받아 관리하고 있다.

사후관리를 위해 올해 4월~6월 전문기관에 의뢰한 수질검사(2개소)와 토양조사(4개소), 구조물 및 지반안정도 조사결과 모두 적합한 것으로 확인됐으며, 시는 이와 별도로 낙동강유역환경청과 합동으로 추가 조사할 계획이다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr