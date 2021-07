7월 첫 주말 광주·전남 '첫 장맛비'

3일 오후~4일 오전 시간당 50㎜ 이상 많은 비 집중

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 7월의 첫 주말 광주·전남지역에 첫 장맛비가 예보됐다.

1일 광주지방기상청에 따르면 오는 3~4일 전남해안, 지리산 부근을 중심으로 150㎜ 이상의 많은 비와 함께 시간당 50㎜ 이상의 매우 강한 비가 내리겠다.

이번 장맛비는 동중국해에 위치한 정체전선이 점차 북상하고, 서쪽에서 접근해오는 저기압이 함께 영향을 줘 오는 3일 오전 전남서해안부터 시작될 것으로 예상된다.

최근 한반도 주변 상공에 머무르면서 정체전선의 북상을 저지하던 찬 공기가 동쪽으로 빠져나감에 따라 정체전선이 우리나라로 북상해 전국에 영향을 줄 것이라는 게 광주기상청의 설명이다.

3일 오전 전남 서해안에 비가 시작돼 오후에 광주·전남 전 지역으로 비가 확대될 것으로 전망된다.

정체전선 부근으로 저기압에 동반된 차고 건조한 공기가 유입돼 비구름이 더욱 강해지는 3일 늦은 밤부터 4일 오전에 비가 매우 강하게 내리겠다.

특히 이 시기를 중심으로 고온의 수증기가 강하게 유입되는 남해안, 지리산 부근을 중심으로는 천둥·번개와 돌풍을 동반한 시간당 50㎜ 이상의 매우 강한 비와 함께 4일까지 총 150㎜가 넘는 많은 비가 내릴 것으로 보인다.

이후 저기압이 동해상으로 빠져나가면서 정체전선이 다시 남하해 남해안을 제외한 광주·전남지역은 4일 오후까지 비구름이 영향을 주겠고 이후에도 정체전선이 머무르는 남해안은 비가 지속될 것으로 예상된다. 그 밖의 지역도 3~4일 주기로 통과하는 저기압이 정체전선을 북상시키면서 비가 자주 내릴 것으로 전망된다.

바람도 강하게 불겠다. 3일 오후부터 전남 서해안을 중심으로 바람이 시속 35~60㎞(초속 10~16m)의 바람과 함께 순간적으로 시속 70㎞(초속 20m) 이상의 강한 돌풍이 불면서 강풍특보가 발표될 가능성이 있다.

그 밖의 지역에서도 순간풍속 55㎞/h(15m/s) 이상으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 각별한 유의가 필요하다.

3일 서해남부해상과 남해서부먼바다에는 시속 35~60㎞(초속 10~16m)의 강한 바람으로 인해 물결이 2.0~4.0m로 높게 일면서 풍랑특보가 내려지겠고 해상에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

광주지방기상청 관계자는 “비로 인한 침수피해 뿐만 아니라 강한 바람에 의한 사고도 유의해야 한다”며 “야외에 설치된 선별진료소, 건설현장, 비닐하우스 등의 시설물 파손과 간판 등 낙하물에 의한 2차 피해가 발생하지 않도록 보행자 안전과 시설물 점검에 철저히 대비해 달라”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자