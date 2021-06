[아시아경제 송승섭 기자]윤대희 신용보증기금 이사장이 1일 생활 속 플라스틱 사용을 줄이기 위한 ‘고고챌린지’에 동참했다.

해당 챌린지는 지난 1월부터 환경부 주관으로 시작된 릴레이 환경 캠페인이다. 생활 속 플라스틱을 줄이기 위해 ‘하지 말아야 할 1가지 행동’과 ‘할 수 있는 1가지 행동’을 사회관계망서비스(SNS)에 공유하는 방식으로 이뤄진다.

이계문 서민금융진흥원장의 지명을 받아 참석한 윤 이사장은 다음 주자로 채희봉 한국가스공사 사장과 홍덕률 한국사학진흥재단 이사장을 지명했다.

윤 이사장은 “공공부문의 친환경 문화를 정착시키는데 선도적 역할을 수행하고 지속 가능한 사회적 가치 창출을 위해 노력하겠다”고 강조했다.

