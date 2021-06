성북구 경로당 174개소 전면 재개관

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 7월5일부터 지역내 경로당 174개소를 전면 재개관한다.

성북구 관계자는 “어르신 1차 백신접종률이 70%를 넘음에 따라 어르신의 정서적 고립감 해소와 일상생활 회복을 위한 조치”라고 밝혔다.

이용대상은 1차 또는 2차 백신 접종 후 14일이 경과한 어르신으로 예방접종 확인 후 오후 1시부터 5시까지 이용할 수 있다.

경로당 내에서 마스크 착용은 필수이며 접촉성 프로그램 및 음식물 섭취를 금지하고 발열체크 및 출입자 명부 작성 등 철저한 방역수칙 준수 아래 운영된다.

성북구는 운영재개에 앞서 전체 경로당에 대해 일제 방역 소독을 완료, 4회에 거쳐 감염관리책임자 교육도 실시했다. 또 경로당 별로 자동손소독기 설치, 에어컨필터 교체 등 안전하고 쾌적한 경로당을 위한 만반의 준비를 마쳤다. 경로당 프로그램 활성화, 무더위쉼터 활용도 준비하고 있다.

이승로 성북구청장은 “백신을 접종하셨어도 집단면역이 형성되는 시기까지는 방역수칙을 잘 지키는 게 매우 중요한 시기”라며 “안전한 경로당을 위해 행정도 최선을 다하겠으니 어르신들의 적극적으로 동참해 주시기 바란다”고 당부했다.

